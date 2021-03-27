تزكيات في “أرض الله الواسعة”

تسريبات اللوائح تطلق “ميركاتو” الانتقالات بحثا عن ترشيحات باسم أحزاب أخرى

لم تتردد أحزاب في عرض تزكيات على برلمانيين ينتمون إلى هيآت سياسية أخرى لتعويض منتخبين، ينتظر أن تسقطهم المحاكمات الجارية، وفتحت قنوات الاتصال من قبل قيادات حزبية جهوية وإقليمية لملء الفراغات المتوقعة، خاصة في الدوائر التي ينتظر أن تشهد نزالات قوية.

وتأتي جهة سوس في أول قائمة الدوائر الصعبة، والتي بدأت فيها مناورات التخندق استعدادا لمواجهة الصيف، إذ كشف مصدر اتحادي أن الحزب تلقى طلبات من جهات حزبية أخرى تقترح ترشيح القيادية حسناء أبو زيد، في حين مازال المكتب السياسي منقسما بهذا الخصوص، على اعتبار أن ترشح القيادية المذكورة بلون “الوردة” سيشكل دعما ملموسا للحزب.

واعتبرت مصادر بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن الحديث عن ترشيح أبو زيد لا يعدو أن يكون مقترحا ضمن مقترحات أخرى، خصوصا أن البرلمانية المذكورة لم تدل برأي في الموضوع، ما يعني أن اسمها ما زال قيد التداول.

وشدد المصدر ذاته على أن إنجاح المفاوضات من أجل الترشيح سيتطلب مجهودات مضنية، بالنظر للوضع الداخلي، وللتحديات التنظيمية التي يعيشها الاتحاد الاشتراكي بأكادير.

وتقدمت الكتابة الجهوية للحزب بطرح اسم القيادية حسناء أبوزيد مرشحة للحزب بدائرة أكادير إداوتنان، بذريعة أنها معترك أهم النزالات التشريعية، ولأنها دائرة عاصمة وسط المغرب وقلب جهة سوس النابض، إضافة إلى أنها أهم حلبات المواجهة السياسية والانتخابية بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، في وقت يراهن فيه حزب “الوردة” على استرجاع أهم قلاعه التاريخية التي فقدها خلال ولاية الكاتب الأول الحالي إدريس لشكر.

وتعول القواعد الحزبية والتنظيمات الجهوية والمحلية للحزب بأكادير على إقناع القيادية الاتحادية المنافسة الأولى في سباق قيادة الحزب، بالترشح بدائرة الموت بأكادير، خصوصا بعد إعلانها نيتها دعم الاتحاد في الاستحقاقات الانتخابية مع الحفاظ على مسافة الاختلاف مع الكاتب الأول إدريس لشكر.

وينتظر أن تلعب الفروع الاتحادية بأكادير ورقة رابحة بترشيح امرأة لأول مرة في تاريخ الانتخابات التشريعية بالدائرة المذكورة، ما يضمن تقدما ملحوظا ورسالة واضحة بشأن انسجام الحزب مع قيمه الحداثية وتجاوبه مع التحولات العريضة التي يشهدها المجتمع.

وتسارع قيادات من الاتحاد الاشتراكي الزمن لفض أول اشتباك حول ترشيحات وكلاء اللوائح بالرباط، في محاولة لتعبيد الطريق أمام نجل الكاتب الأول مدير ديوان وزير العدل للظفر بوكيل لائحة الدائرة الجماعية اليوسفية، وعلمت “الصباح” أن رشيد لزرق أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة رفض تسوية تدعوه إلى الانسحاب لصالح حسن لشكر مقابل وعد بترشيح يمكنه من عضوية في مجلس المستشارين.

ياسين قُطيب