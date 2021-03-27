خطأ لغوي يوقف مسيرا

عصبة الهواة تستعد لفرض دفاتر تحملات على الأندية بداية من الموسم المقبل

تدخلت العصبة الوطنية لكرة القدم هواة لمراجعة حكم يقضي بتوقيف مسير بفتح الناظور سنة، بعدما تبين لها أن القرار بني على خطأ لغوي.

وأوضحت مصادر مطلعة أن جمال السنوسي، رئيس عصبة الهواة، طلب التدقيق في تقرير الحكم، وقرار اللجنة التأديبية، بطلب من المعني بالأمر، محمد بورعدة، المسير بفتح الناظور، ليتبين أن هناك خطأ لغويا في التقرير.

وحسب المصادر نفسها، فإن اللجنة التأديبية تابعت بورعدة بالسب وضرب أعضاء احتياط الفريق المنافس بكرسي، بناء على محضر للملف أعدته كاتبة بالجامعة، فأوقفته سنة، طبقا لمدونة التأديب، لكن بعد الاتصال بالحكم أبلغ اللجنة أنه كتب في تقريره أن المعني بالأمر قام بالسب وراء كرسي احتياط الفريق المنافس، وذلك في مباراة فتح الناظور ووداد قلعة السراغنة في الدورة 13، والتي جرت في سابع مارس الجاري.

وتمت مراجعة الحكم، ليصبح توقيف المسير المعني بالأمر أربع مباريات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ.

وقال بورعدة ل»الصباح» إنه تدخل جمال السنوسي كان حاسما في تصحيح الخطأ ورد الاعتبار إليه، مشيرا إلى أنه كان ينوي اللجوء إلى الاستثناف، لو لم يتم تدارك الموقف.

وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر من العصبة الوطنية لكرة القدم أنها تنسق مع الجامعة، بشأن فرض دفتر للتحملات على الأندية لأول مرة بداية من الموسم المقبل.

وينتظر أن يتضمن الدفتر مجموعة من الشروط، ضمنها التوفر على فئات صغرى، ومدير للتكوين، وحد أدنى من الموارد المالية، ومدربين مؤهلين، ونظام محساباتي، إضافة إلى ما يثبت الالتزام بتطبيق جميع دوريات العصبة الوطنية لكرة القدم هواة والجامعة الملكية المغربية للعبة.

ويأتي فرض دفتر التحملات، تضيف المصادر نفسها، بعد نجاح تجربة عقد اللاعب الهاوي، والتي تم الشروع في تطبيقها لأول مرة هذا الموسم.

وقال مصدر مسؤول” قامت الجامعة بجهود كبيرة لتأهيل وتنظيم بطولة الهواة، خصوصا من حيث الملاعب التي أصبحت تجرى فيها المباريات، والتي تعد ثورة حقيقية، إضافة إلى الانتظام في صرف منح سنوية للأندية، وبالتالي جاء الدور على مسؤولي الفرق للانخراط في مشروع الجامعة والعصبة لتطوير الممارسة في هذه الأقسام، وتأهيل الأندية الصاعدة للممارسة في البطولة الاحترافية دون مشاكل”.

عبد الإله المتقي