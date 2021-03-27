تحرش جنسي بـ”الماء القاطع”

لحظات حرجة عاشتها فتيات ونساء بسوق أسبوعي بسيدي بنور، السبت الماضي، بعد أن تعرضن لتحرش من نوع خاص من قبل شاب، تعمد رشهن بـ “الماء القاطع”، متسببا في تمزيق ملابسهن بغرض الاستمتاع بمؤخراتهن.

وتسبب سلوك المتهم، الذي يتحدر من البيضاء، في استنفار كبير لدى عناصر الدرك الملكي، بمركز سيدي إسماعيل بإقليم سيدي بنور، بعد أن فوجئ مسؤولوه بنساء وفتيات يتقدمن إلى مقر الدرك وملابسهن ممزقة من الخلف، بفعل مادة حارقة، وبعد اعتقاله، تبين أنه مهووس بالجنس، ويتعمد القيام بذلك لتلبية نزواته بالنظر إلى المؤخرات.

وتعود تفاصيل القضية، عندما تقدمت امرأة إلى دركيين يشرفون على تنظيم حركة المرور بسوق “سايس” الأسبوعي، تفيد أن شخصا تحرش بها ومزق جلبابها من الخلف بمادة مجهولة، إلى أن ظهر جزء من جسدها، وبعدها بقليل، اشتكت فتاة من تعرض سروالها للتمزق بالطريقة نفسها، الأمر الذي دفع الدركيين إلى إشعار رئيس مركز الدرك بالأمر.

وفي اللحظة التي كلف فيها المسؤول الدركي فرقة للبحث في الموضوع، حلت فتاتان بالمركز، وأفادتا أنهما تعرضتا لتحرش جنسي من قبل شاب غريب، قبل أن يحرجهما بسلوكه المتهور أمام رواد السوق، بعد رشهما بمادة مجهولة تسببت في تمزق ملابسهما بشكل فاضح.

وجند رئيس مركز الدرك عناصره ومخبرين لفك لغز هذه الجرائم الغريبة عن المنطقة، ما مكنه من التوصل بمعلومات حول احتمال تورط شخص، قوي البنية، في الاعتداء على الضحايا، فتم نصب كمين له عجل باعتقاله.

وخضع المشتبه فيه لتفتيش، أسفر عن حجز قنينة الماء الحارق وقطعة من الشيرا وأوراق صغيرة مدون فيها اسمه ورقم هاتفه المحمول، كان يعرضها على فتيات ونساء أثناء التحرش بهن.

وبتعليمات من النيابة العامة، وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، وتبين بعد تنقيطه أنه يتحدر من البيضاء.

وكشف البحث مع المتهم أنه يعاني مرضا نفسيا، إذ أنه مهووس بالتحرش بالفتيات والنساء، وأنه بسبب فشله في نسج علاقة مع فتاة، اقتنى قنينة الماء الحارق، وقرر رش كميات منها على كل امرأة أو فتاة تثيره جنسيا، حتى تتمزق ملابسها ويستمتع بالنظر في مفاتنها.

مصطفى لطفي