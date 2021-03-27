أفلام المغرب تنافس 17 دولة في البحرين

أكدت إدارة مهرجان البحرين السينمائي مشاركة عدة أفلام مغربية في الدورة المقبلة.

وقال منظمو المهرجان إنهم تلقوا طلبات المشاركة من المغرب، إضافة إلى 17 دولة عربية، وهي البحرين الدولة المضيفة، و السعودية والكويت والإمارات وعمان واليمن والعراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين ومصر وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا والسودان.

وينتظر أن يشارك في المهرجان حوالي 200 فيلم، إذ ذكرت إدارة المهرجان أن المسابقة شهدت زيادة واضحة في إجمالي الدول المشاركة في مسابقته، إذ ستشارك 18 دولة عربية في دورة المهرجان، مقابل 14 دولة عربية شاركت في 2020، قبل تأجيل المهرجان في العام الماضي، بسبب انتشار جائحة كورونا.

وبلغ مجموع الأفلام المتقدمة بطلبات المشاركة في المسابقة 450 فيلما تمثل مجموع أفلام الدورة الحالية والمؤجلة من العام الماضي، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج المسابقة في الأسبوع الأول من أبريل المقبل.

خ. ع