“القرطاس” في حرب عصابات

بارونات بالناظور يسطون على مخدرات منافسيهم ويصفون حساباتهم بالعيارات النارية والأسلحة البيضاء

قال مصدر مطلع إن مواجهة بالأسلحة النارية والبيضاء اندلعت، أول أمس (الثلاثاء)، بين عصابات تنشط في التهريب الدولي للمخدرات بنقاط شحن وتهريب الحشيش من سواحل إقليمي الناظور والدريوش.

وأوضح المتحدث نفسه أن سواحل منطقة “تمسمان” شهدت مواجهات وصفها بـ “العنيفة”، إذ أن شبكة لتهريب المخدرات يقودها الملقبون بـ “قولولو” و”الناصري” و”الجبلي”، وتصنف ضمن أخطر شبكات التهريب، تعرضت لسرقة كميات من المخدرات من قبل أفراد شبكة أخرى تنشط، بدورها في تهريب المخدرات.

وروى المصدر ذاته تفاصيل المواجهة المسلحة، إذ تصدى مسؤول بالقوات المساعدة لأفراد شبكة لتهريب المخدرات بمركز الحراسة بجماعة “تمسمان” بإقليم الدريوش، لحظة شحن المخدرات على متن زورق مطاطي بحضور أعوان سلطة، وتمكن من مصادرة 25 رزمة من الحشيش، ما دفع أفراد الشبكة إلى الفرار بسيارة رباعية الدفع وكميات من “الحشيش”.

ولم ينتبه أفراد الشبكة إلى أن منافسين يترصدون لهم، إذ أوقعوا بهم في كمين استعملت فيه بنادق الصيد والأسلحة البيضاء، ثم اندلعت مواجهة مسلحة بين أفراد الشبكتين انتهت باستحواذ المهاجمين على نحو 100 رزمة من المخدرات.

وقال المصدر نفسه إن التنافس بين أفراد شبكات التهريب وصل إلى حد المواجهة بالأسلحة النارية، فمنطقة “تمسمان” شهدت، قبل فترة قصيرة، بالطريق الساحلي الرابط بين جماعتي “أمجاو” و”تمسمان” بالدريوش، مواجهة بالأسلحة النارية بين شبكتين لتهريب الحشيش وترويج الكوكايين لهما علاقة بمافيا دولية.

وكشف المصدر نفسه أن أسباب المواجهة بين الشبكتين بالأسلحة النارية، تعود إلى محاولتهما السيطرة على جميع نقاط شحن المخدرات، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى استمرار عمليات التهريب بالمنطقة، وشحن الزوارق السريعة بالمخدرات، موضحا أن أفراد الشبكتين يصنفون “خطيرين”، ويتحركون على الطريق الساحلي بسيارات ذات صفائح ترقيم مزورة.

وقال المصدر ذاته إن إحدى هاتين الشبكتين لها علاقة بمافيا دولية، وتتم معاملاتهما في عرض البحر، إذ تتم مقايضة الحشيش بالكوكايين الذي يهرب إلى المدن المغربية، في حين يوجه الحشيش إلى الدول الأوربية، ويصل أحيانا إلى ليبيا.

وتصنف الناظور والدريوش ضمن المناطق التي تعرف تزايدا في نشاط مروجي المخدرات، الذين يختارون مناطق خارج المدار الحضري لشساعة المجال الذي يتيح الفرار، وسهولة مراقبة قدوم العناصر التابعة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، إذ يستعينون بمساعدين لمراقبة التحركات غير المرغوب فيها، كما يستعمل أغلبهم سيارات بصفائح ترقيم مزورة في تنقلاتهم، تفاديا لتحديد هوياتهم.

خالد العطاوي