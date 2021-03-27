المؤبد لقاتل الطفل “رضى”

أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمكناس، الاثنين الماضي، الستار على قضية اغتصاب وقتل الطفل “رضى” الذي لا يتجاوز عمره 10 سنوات، وراح ضحية جريمة خلال محاولة هتك عرضه بالقوة من قبل مشتبه فيهما، إذ قضت المحكمة، بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي الملقب ب”بيور” ، وشريكه المعروف ب”الحسكة” بثلاثين سنة سجنا.

وتعود تفاصيل قضية الطفل “رضى”، التي هزت مكناس والرأي العام الوطني برمته إلى يوليوز 2019، إثر تلقي الطفل الضحية، ضربة قوية بحجر على الرأس خلال مقاومته للمعتديين عليه، عقب اختطافه واحتجازه ومحاولة اغتصابه داخل بناية مهجورة بالمقر السابق لأكاديمية التعليم قبالة المعلمة التاريخية صهريج السواني، قبل أن تتمكن شرطة مكناس من خلال تحريات ميدانية من إيقاف المشتبه فيهما.

حميد بن التهامي (مكناس)