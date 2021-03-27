أخبار الصباح

< "بيدوفيل"

أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير حكما بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية اغتصاب معاق، ضمن ملف وكر لـ "البيدوفيليا" تورط فيه منتخبون شملهم التحقيق الجاري، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بعقار يكتريه صاحبه من مجلس إقليمي، مثل رئيسه أمام المحققين التابعين للمركز القضائي للدرك لكلميم، بعد إحالة الملف من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير على غرفة الجنايات الابتدائية.

(ي. ق)

< الأحرار

انتقل عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار رفقة رشيد الطالبي العلمي، القيادي في الحزب نفسه، مساء الاثنين الماضي، إلى طنجة، لبحث سبل تجاوز الخلافات التي تهز الحزب. والتقى أخنوش في منزل أحد أكبر المنعشين العقاريين، بالتجمعيين الذين يوجدون في مفترق الطرق، وسعى إلى طي خلافاتهم لمصلحة "الحمامة" انتخابيا.

(ع. ك)

< رحلات

علق المغرب رحلاته الجوية مع دول جديدة، هي ليبيا ومالي وغانا والكونغو الديمقراطية وغينيا كوناكري، حسب ما أكده المكتب الوطني للمطارات، أمس (الأربعاء)، على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك". وسيظل القرار ساري المفعول إلى غاية 10 أبريل المقبل. ويعني القرار أيضا المسافرين القادمين من هذه البلدان، عبر دول ورحلات أخرى. وسبق للسلطات أن علقت رحلاتها الجوية مع أكثر من ثلاثين بلدا، للحد من انتشار السلالة الجديدة من كورونا.

(ن. ف)

< ورطة

وضع مروج مخدرات أدانته ابتدائية برشيد، أخيرا، بسنتين حبسا نافذا، مسؤولا دركيا في ورطة، إذ انتحل صفة حلاق، وتقدم بشهادة أمام الدرك أنقذت مروجا آخر من الاعتقال. وحسب مصادر "الصباح"، فإن صديق المروج اعتقل في كمين للدرك، بناء على معلومات حول اتجاره في الممنوعات، فحل صديقه بمقر الدرك وادعى أنه حلاق، وأن الموقوف يعمل لديه، لتتم متابعته في حالة سراح، بالسكر العلني، قبل أن يفتضح أمر "الحلاق"، بعد اعتقاله من قبل شرطة برشيد.

(م. ل)