“نورة تحلم” في منصة “حقوق الإنسان”

أعلنت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، عن عرض الفيلم الروائي المطول “نورة تحلم”، على منصتها الرقمية، للمخرجة وكاتبة السيناريو البلجيكية من أصل تونسي هند بوجمعة، ابتداء من غد (الخميس) إلى فاتح أبريل المقبل، في إطار دينامية لقاء “خميس السينما وحقوق الإنسان”.

وسيجري عرض الفيلم ومناقشته بمشاركة الكاتبة الفرنسية من أصل مغربي ليلى السليماني، الفائزة بجائزة غونكور المرموقة ل 2016 ، وأحد أبرز الكتاب الناطقين بالفرنسية في الوقت الراهن مباشرة عبر الأنترنت.

وقالت الجمعية إن “نورة تحلم” فيلم صادم يجسد معاناة امرأة في مجتمع أبوي يتسم بثقل العادات والدين سيكتشفه الجمهور المغربي عبر الويب،. خمسة أيام هي الوقت الذي تبقى لصدور الحكم بطلاق نورة من زوجها جمال المسجون بتهمة السرقة.

نورة التي تحلم بالحرية، تستطيع أن تعيش كما تريد مع عشيقها سعد. غير أن جمال يطلق سراحه قبل نهاية عقوبته، والقانون التونسي يعاقب بصرامة على الخيانة الزوجية، وعلى نورة أن توفق بين عملها، وأطفالها، وزوجها، وعشيقها…وأن تتحدى القانون.

خ.ع