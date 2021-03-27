آسفي يواجه برشيد والحسنية بمراكش

«الشارك» يواصل رسم «جدارية في كل درب»

يواجه أولمبيك آسفي حسنية أكادير ويوسفية برشيد، في مباراتين وديتين نهاية الأسبوع الجاري بمراكش.

وقال أمين كرمة، المدرب المؤقت لأولمبيك آسفي، إن الفريق سيسافر إلى مراكش غدا (الجمعة)، وسيواجه الحسنية في اليوم ذاته انطلاقا من الرابعة، واليوسفية في اليوم الموالي في التوقيت نفسه بملحق الملعب الكبير لمراكش.

وأفاد المدرب أنه تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين، ستخوض كل مجموعة مباراة، قبل العودة إلى آسفي لمواصلة الاستعدادات لمواجهة شباب المحمدية في الدورة 11 من بطولة القسم الأول.

واستأنف لاعبو فريق آسفي تداريبهم، مساء أمس (الأربعاء)، بعدما استفادوا من يومين للراحة، بعد مباراة نهضة بركان، الأحد الماضي.

من جهة أخرى، يواصل نشطاء فصيل “الشارك”، المساند لفريق آسفي، رسم جداريات في أحياء وأزقة المدينة.

وقالت المجموعة “أصبحنا نرى جدارية في كل مكان نجوله في الحاضرة، وكلمة الشكر لا تكفي في حق كل الخلايا والفروع التابعة للمجموعة، على هذا التفاعل، ونطالب الجماهير المسفيوية بأخذ البادرة، والإتمام على المنهج بالتفاعل مع المجموعة، والمبادرة التي نطمح إليها، إذ نأمل الوصول إلى المبتغى المخطط له، وهو جدارية في كل زقاق، وكل درب”.

وتابعت “كلنا ثقة فيكم يا حماة الحاضرة، وكلنا عزيمة على ترك بصمة هذا الشغف، وهذا الحب مرسومة في محيا كل من يجول أزقة أسفي”.

حسن الرفيق (آسفي)