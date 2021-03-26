تفكيك شبكة للهجرة السرية

فككت عناصر المركز الترابي الدرك الملكي لمولاي بوسلهام بإقليم القنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، شبكة للتهجير السري، وأوقفت 20 مرشحا ومنظما للعملية.

وأفاد مصدر “الصباح” أن عناصر الدرك أثار انتباهها غرباء يترددون على منزل بضفاف الشاطئ، وبعد إيقاف عدد منهم تبين أنهم يتحدرون من مدن مختلفة ضمنها خنيفرة وأكادير، ويتحوزون على مبالغ مالية تتراوح ما بين مليون سنتيم ومليونين، ليظهر أن الأمر يتعلق بشبكة التهجير.

واستنادا إلى المصدر نفسه، أحيل الموقوفون على المركز القضائي الدرك الملكي بسرية سوق أربعاء الغرب، من أجل استكمال الأبحاث التمهيدية معهم بجرائم النصب عن طريق الهجرة السرية ومحاولته، ووضع أربعة منهم رهن الحراسة النظرية تبين أنهم منظمون للعملية، فيما أفرج عن 16 بعد الاستماع إليهم.

وكشفت الأبحاث أن العقل المدبر العملية يتحدر من ثلاثاء سيدي محمد لحمر، ومازال البحث جاريا عنه، وأحيل الموقوفون على وكيل الملك، أول أمس (الاثنين)، بسوق أربعاء الغرب قصد استنطاقهم في الجرائم المقترحة.

عبدالحليم لعريبي