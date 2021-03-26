“بيجيدي” يطعن في القاسم دستوريا

قدم العدالة والتنمية طعنا لدى المحكمة الدستورية، أمس (الثلاثاء)، قصد إسقاط القاسم الانتخابي الجديد، المرتكز على توزيع المقاعد بناء على عدد المسجلين، وليس على الأصوات الصحيحة، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

وأفادت المصادر أن قادة “بيجيدي” يعولون على قضاة المحكمة الدستورية، لإسقاط القاسم الانتخابي الجديد، لأنه يسمح باحتساب أصوات الأموات ومقاطعي الانتخابات، في توزيع المقاعد على اللوائح الحزبية المتنافسة، ما اعتبر مخالفة دستورية.

وأكدت المصادر أن “بيجيدي” يلعب ورقته الأخيرة أمام المحكمة الدستورية التي لجأ إليها أمينه العام سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة لربح معركته السياسية، إذ وصف القاسم الانتخابي الجديد بغير الديمقراطي، والشاذ، لأنه لا يوجد في أي دولة، معتبرا أن التمثيل النسبي يعتمد في كل النظم السياسية، على استخراج المعدل الانتخابي القائم على قسمة عدد المصوتين على عدد المقاعد، قصد ضمان تمثيل الفرقاء السياسيين داخل الهيآت التشريعية أو المحلية، عوض منح مقاعد لمن لم يحظ بثقة الناخبين.

واستغرب قادة “بيجيدي” أن توزع المقاعد بالتساوي على من حصل على 60 ألف صوت، كمن حصل على ألفي صوت، بناء على القاسم الانتخابي الجديد، ما يعني ضرب مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية ككل، فيما رد قادة أزيد من 20 حزبا أن العدالة والتنمية، “سرق” مقاعد منافسين له، بحصوله على مقعدين أو ثلاثة في كل دائرة انتخابية، بناء على عدد المصوتين، وعتبة 3 في المائة، ما أدى إلى التشطيب على آلاف أصوات الناخبين الذين فضلوا مرشحين منافسين لحزب ” المصباح”.

وفي سابقة، يتواجه رئيس للحكومة، في صراع حزبي، مع القضاء الدستوري، من خلال وضع مذكرة ترافعية لأجل إسقاط القاسم الانتخابي الجديد الذي أكد هشاشة الأغلبية الحكومية، باصطفاف جل أحزاب الحكومة في صف المعارضة، ضدا على رغبة العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي.

ورفض المجلس الوطني لـ “بيجيدي” اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، لأنه يسهم في تكريس العزوف السياسي، ويضعف فعالية المؤسسات المنتخبة والأحزاب. كما يؤكد المجلس رفضه إلغاء العتبة الانتخابية لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة، ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة، ما سيؤدي إلى بروز مؤسسات هشة.

أحمد الأرقام