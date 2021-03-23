ما يناهز 45 ألف مستفيد من التلقيح ضد كوفيد بالمناطق القروية والجبلية بخنيفرة

كشف ادريس الغزالي المندوب الإقليمي للصحة بالنيابة بإقليم خنيفرة، أن عدد المستفيدين من عملية التلقيح ضد كوفيد -19 على مستوى العالم القروي بلغ إلى غاية مساء أمس الاثنين، حوالي 44 ألف و 516 شخص٬ من إجمالي يقدر ب 84 ألف 432 مستفيد على صعيد الإقليم.

وأوضح المندوب الإقليمي، أن عملية التلقيح ضد كوفيد -19 تمر “في ظروف جيدة للغاية ومرضية” ، مسجلا أنه تمت تعبئة 45 مركزا للتلقيح على مستوى إقليم خنيفرة، ضمنها 35 مركزا بالعالم القروي ٬ مشيرا إلى أنه تم توفير 5 سيارات لتوزيع اللقاح ٬ وتعبئة حوالي 167 فرقة ، تتوزع على 22 طبيبا و273 ممرضا وتقنيا وشبه طبي للتأطير والإشراف على حملة التلقيح على مستوى الإقليم.

وأبرز الغزالي أن عملية التلقيح في العالم القروي ، على غرار الوسط الحضري، تمر في “ظروف جيدة للغاية، ويتلقى المواطنون الحقنات الخاصة بهم في أحسن الظروف، وفي تنظيم محكم وفق البروتوكول الصحي المحدد”.

وأشاد الغزالي بانخراط الأطر الصحية والطبية وشبه الطبية٬ التي تسهر على هذه العملية، وكذا السلطات الإقليمية لخنيفرة ٬ داعيا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للاستفادة من الحقنة الثانية من اللقاح، بالنظر إلى أهميتها في اكتساب مناعة كاملة ضد الفيروس.