أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الأربعاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الأربعاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “حماية ألمانية ل”ذئب منفرد” مسعور”، و”تعيينات ملكية في الصفوف الأمامية”، ثم الصفحة الاقتصادية بعنوان “الاقتصاد التضامني…فشل المقاربة الإحسانية”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “تفاصيل مثيرة في ملف عصابة القرقوبي”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “الداخلية تبعثر أوراق الأندية”.