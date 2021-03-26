رسالة رياضية: بلاغ الرجاء

يطرح بلاغ مكتب الرجاء علامات استفهام كبيرة حول درجة الحكامة في هذا النادي، بعدما أعلن تشكيل لجنة، للاجتماع مع المدرب جمال سلامي.

واستعمل المكتب المسير عبارات فضفاضة وغير دقيقة، مثل “مناقشة الآفاق المستقبلية والتقنية للفريق”، بينما الملف واضح وصريح، وهو: هل سيستمر المدرب أم لا؟، لأن تضييع الوقت ليس من مصلحة الفريق، كما أن كل تأخر في اتخاذ القرار يعني بالنسبة إلى المدرب تحمل مزيد من الانتقادات والهجمات.

ويظهر مما سبق أن مكتب الرجاء يلعب ورقة الوقت، وينتظر أن يضيق صدر المدرب بالانتقادات، فيأتي إلى الاجتماع حاملا معه ورقة استقالته، لكنه لن يفعل ذلك، لأنه لعب الكرة، واشتغل فيها سنوات، ويعرف تدبير هذا النوع من الأزمات، التي تحدث في مسار أي مدرب، وتصبح بالتالي جزءا من وظيفته.

والأكثر من هذا، فسلامي يعرف أن تقديم استقالته سيكلفه الشيء الكثير، معنويا لأنه سيبدو مثل ربان هرب من سفينة، وماديا، لأن التنحي يعني عدم حصوله على جزء كبير من مستحقاته وعن الشرط الجزائي لفك الارتباط من جانب واحد، وهذا من حقه، لأنه سيبقى عاطلا حتى نهاية الموسم، بينما العقد شريعة المتعاقدين.

مشكلة مكتب الرجاء ليست في أنه لا يتوفر على السيولة المالية لصرف مستحقات المدرب، وقيمة الشرط الجزائي، في حال قرر إقالته، بل أيضا في أنه لا يستطيع اتخاذ قرار واضح، في ظل الضغوط الكثيرة التي تتجاذبه، وأبرزها ضغط الجمهور والخوف من المستقبل، لذلك فضل لعب ورقة الوقت، عوض اتخاذ قرار حاسم، إما بإقالة المدرب وصرف مستحقاته واحترام نجاحاته ومكتسباته مع النادي وتضحياته معه، وإما تزكيته في منصبه بجرأة وشجاعة، لكنه لم يفعل أي شيء من ذلك، وتركه يواجه العاصفة لوحده.

غريب.

عبد الإله المتقي