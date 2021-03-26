الإصابة تبعد أوناجم عن المحلي

إخضاع جميع اللاعبين لفحص كورونا واللوداري يعتذر بسبب الفتح

تأكد رسميا غياب محمد أوناجم، لاعب الوداد، عن التجمع الإعدادي الذي يخوضه المنتخب الوطني المحلي، استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها، في مباراة الديربي أمام الرجاء.

واضطر الطاقم الطبي للوداد إلى تأجيل الحسم في مدة غياب أوناجم، بعد أن طلب منه إعادة الفحوصات، اليوم (الأربعاء)، للتأكد من خطورة الإصابة التي تعرض لها في الركبة، غير أنه ثبت رسميا عدم إمكانية مشاركته في تجمع المحليين.

من جهة أخرى، طلب حسن اللوداري، المعد البدني للمنتخب المحلي، إعفاءه من التجمع الإعدادي، بسبب التزاماته رفقة فريقه الفتح الرياضي.

وانطلق تجمع المنتخب الوطني المحلي، أمس (الثلاثاء)، بإجراء أول حصة إعدادية بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، بعد أن خضع الطاقم التقني والإداري وجميع اللاعبين إلى الكشف عن فيروس “كورونا”، وفق البروتوكول الصحي المعتمد، من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ويهدف الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، من خلال هذا التجمع، إلى معاينة مجموعة من اللاعبين الشباب، قصد ضخ دماء جديدة في المنتخب المحلي، في الوقت الذي حافظ فيه على مجموعة من الركائز الأساسية، التي شاركت في نهائيات “الشان” الأخيرة، واستبعد لاعبين آخرين، خاصة الذين تعدوا 30 سنة.

ويسعى عموتة إلى تحضير المنتخب المحلي، استعدادا للنسخة المقبلة، المقرر إجراؤها في الجزائر السنة المقبلة، إذ يرغب في إجراء تجمعات إعدادية في مواعيد الاتحاد الدولي لإجراء مباريات دولية، قصد الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، وضمان انسجامهم مع طريقة تدريبه.

صلاح الدين محسن وعيسى الكامحي