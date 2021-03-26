إيقاف بارون مخدرات

أوقفت عناصر المركز الترابي الدرك الملكي بزاوية سيدي إسماعيل ضواحي الجديدة، السبت الماضي، بارون مخدرات، بعدما ترصدت له بمحطة لبيع المحروقات على الطريق الوطنية.

وذكر مصدر “الصباح” أن عناصر التدخل داهمت الموقوف لتحجز لديه كميات مهمة من صفائح الشيرا، كانت مخبأة داخل كيس بلاستيكي ومبلغ مالي، وهواتف محمولة.

وقاوم البارون عناصر التدخل بعنف، محاولا تكسير ذراع أحد عناصر التدخل، وبعدها اقتيد نحو مقر المركز الترابي الدرك الملكي قصد وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك. وأفشل رجال الدرك الملكي محاولة فرار البارون حينما حاول التسلل عبر الطريق الوطنية رقم 1 قصد الفرار نحو البيضاء، وبعدها وجهت تعليمات من قبل ممثل النيابة العامة قصد تفتيش بيت الظنين. وحسب ما حصلت عليه “الصباح” يتوفر الموقوف على سوابق قضائية في قضايا جنحية، واستغل العطلة الربيعية قصد تمرير المخدرات لبائعين بالتقسيط.

ع.ل