خنيفرة يتعاقد مع ماليتين وتنزانية

تعاقد شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم النسوية الممارس في القسم الأول، خلال فترة الانتقالات الحالية مع لاعبتين دوليتين من مالي، هما بينتو كوانتي وساليماتا ديارا، وأخرى من تنزانيا، هي أوماري موحاناميسي.

وسبق للاعبتان الماليتان أن شاركتا مع منتخب بلادهما في بطولتي إفريقيا الماضيتين، بغانا والكامرون، كما تعد التنزانية أوماري موحاناميسي هدافة منتخب بلادها ب 19 هدفا.

وسارع شباب اطلس خنيفرة الى استرجاع خدمات حارسته شيماء الشاوني، بعد نهاية إعارتها لفريق واحة الرشيدية، لتعويض مغادرة ثلاث من أهم ركائزه إلى شباب المحمدية، هن الحارسة آسية زاهير وزينب سمين وجيهان برشي، اللواتي يمثلن أيضا المنتخب المغربي النسوي.

وارتقى شباب اطلس خنيفرة إلى الرتبة الرابعة برصيد 14نقطة، بعد انتصاره على أولمبيك خريبكة الذي تجمد رصيده في 12نقطة، محتلا المركز السادس، كما تأهل إلى نصف نهائي كأس العرش.

خالد المعمري (خنيفرة)