لزعر بديلا لدرار بالمنتخب

بروج تحدى «فيفا» وتحاليل كورونا تبعد 3 لاعبين عن التداريب

اضطر وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، إلى توجيه الدعوة لأشرف لزعر، المحترف بواتفورد الإنجليزي، للمشاركة في مباراتي موريتانيا، بعد غد (الجمعة)، وبوروندي، الثلاثاء المقبل، لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون 2022.

ويأتي استدعاء لزعر في آخر لحظة، على خلفية منع درار من الالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني من قبل فريقه بروج البلجيكي، وهي المرة الثانية التي يقرر فيها الناخب الوطني توجيه الدعوة إلى لزعر للمرة الثانية، بعد الأولى في نونبر الماضي، إلا أنه لم يشارك في أي مباراة، بسبب الإصابة.

وانضم لزعر إلى واتفورد الإنجليزي في مرحلة الانتقالات الشتوية، قادما إليه من نيوكاستل، من أجل العودة إلى أجواء المنافسة.

بروج يتحدى و”فيفا” يتوعد

تحدى بروج البلجيكي تصريحات جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عندما منع لاعبه المغربي نبيل درار من الانضمام إلى معسكر المعمورة، رغم أن قراره يعارض القوانين الجاري بها العمل.

ولم يقتصر المنع على درار، بل شمل كذلك الدوليين الأفارقة، ممن يلعبون لبروج، ويتعلق الأمر بالأنغولي كلينتون ماتا والإيفواري أوديلون كوسونو والسنغالي يوسف بادجي.

وبرر فيليب كليمون، مدرب بروج البلجيكي قرار المنع بالمخاطر الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وإمكانية إصابة لاعبيه الدوليين بالفيروس.

وينتظر أن يتعرض بروج البلجيكي للعقوبة، من قبل “فيفا” جراء منع أربعة لاعبين من الالتحاق بمنتخبات بلدانهم، سيما أن معظم الاتحادات القارية تتجه إلى التصعيد ضد القرار، التي اعتبرته تمييزا بين اللاعبين الأجانب.

تحاليل كورونا تبعد 3 لاعبين

شارك 15 لاعبا في الحصة الإعدادية الأولى، التي خاضها المنتخب الوطني الأول، أول أمس (الاثنين)، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، استعدادا لمباراتي موريتانيا وبوروندي، لحساب الجولتين الأخيرتين، من تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

واكتملت صفوف المنتخب الوطني، مساء أمس (الثلاثاء)، بالتحاق أشرف لزعر، لاعب واتفورد الإنجليزي، في الوقت الذي لم يتمكن سليم أملاح ومنير المحمدي وسفيان أمرابط، من المشاركة فيها بسبب تأخر توصلهم بتحاليل الكشف عن فيروس «كورونا»، التي أخضعهم لها الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، تحت إشراف سعيد زكيني.

غيابات بسبب تأخر الرحلات

تأخر ستة لاعبين في الوصول إلى المغرب، الشيء الذي حرمهم من خوض الحصة الأولى، في مقدمتهم عادل تاعرابت، لاعب بنفيكا البرتغالي، وزهير فضال، مدافع لشبونة، بسبب خوضهما مباراتي فريقيهما خارج الميدان، واضطرارهما إلى العودة للعاصمة البرتغالية، ثم التوجه إلى مدريد ومنها إلى البيضاء، قبل الانتقال إلى مركب المعمورة.

كما غاب أشرف حكيمي، لاعب أنتر ميلانو الإيطالي عن الحصة الأولى، بسبب عدم توصله بنتيجة الكشف عن فيروس «كورونا»، قبل أن يغادر إيطاليا، إضافة إلى رومان سايس، مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي، وأسامة طنان، لاعب فيتيس أرنهايم الهولندي، اللذين غابا بدورهما عن الحصة الأولى، بسبب تأخر رحلتيهما إلى المغرب.

ومن المقرر أن يخوض لزعر أول حصة إعدادية له رفقة المنتخب الوطني، اليوم (الأربعاء)، بنواكشوط، بسبب وصوله المتأخر إلى المغرب، في الوقت الذي أثبتت الفحوصات التي خضع لها أدم ماسينا، لاعب واتفورد الإنجليزي، عدم تعرضه لأي إصابة خطيرة في مباراته الأخيرة رفقة فريقه بالدوري الإنجليزي.

بعثة الأسود تقلع اليوم

تسافر بعثة الأسود إلى نواكشوط اليوم (الأربعاء) من مطار الرباط سلا في حدود العاشرة صباحا عبر طائرة خاصة.

ويرأس البعثة حمزة الحجوي، نائب رئيس الجامعة، وتضم اللاعبين المدعوين والطاقم التقني والإداري والطبي، إضافة إلى نورالدين بيضي، العضو الجامعي ورئيس يوسفية برشيد.

واكتفى المنتخب الوطني بخوض حصتين تدريبيتين بمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، على أن يواصل استعداداته بإجراء الثالثة، اليوم (الأربعاء)، بأحد ملاعب نواكشوط، ثم الرابعة غدا (الخميس)، بالملعب الرسمي، الذي يحتضن مباراة الأسود والمرابطين بعد غد (الجمعة)، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وينتظر أن يحل المنتخب الوطني بنواكشوط بصفوف مكتملة بعد التحاق جميع اللاعبين، كما ينتظر أن يخضعوا لمسحة جديدة للكشف عن كورونا قبل إجراء المباراة.

طائرة خاصة لنقل دوليي موريتانيا

خاض المنتخب الموريتاني أول حصة إعدادية، أول أمس (الاثنين)، استعدادا للمباراة التي تجمعه بالمنتخب الوطني المغربي، بعد غد (الجمعة)، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة الخامسة، المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

وبرمج الفرنسي كورنتان مارتينيز، مدرب المنتخب الموريتاني، أربع حصص إعدادية، استعدادا للأسود، سيجريها في الخامسة عصرا، بواقع حصة واحدة كل يوم إلى غاية، غد (الخميس)، علما أن الحصة الأولى لم يشارك فيها جميع المحترفين، بسبب تأخرهم في الالتحاق ببلدهم.

واضطر الاتحاد الموريتاني إلى بعث طائرة خاصة إلى فرنسا، من أجل نقل جميع اللاعبين المحترفين بالدوري الفرنسي، ويتعلق الأمر بعالي عبيد وأبوبكر كامارا وإبراهيم كوليبالي وهارونا أبو دمبا وعبدولاي وألميكا وديارا، إذ لم يتمكنوا من المشاركة في الحصة الأولى، في الوقت الذي التحق المحترفون بالدوري الهندي والمصري والكونغولي، مساء الأحد الماضي.

إنجاز: عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن