سلامي يقسم الرجاء

تعيين لجنة مصغرة للاجتماع بالمدرب حول مستقبله والمنخرطون يرمون بالمسؤولية على أعضاء المكتب

لم يتمكن المكتب المسير للرجاء، أول أمس (الاثنين)، من الخروج برأي موحد بخصوص مستقبل المدرب جمال سلامي، في اجتماع عقد في اليوم نفسه، بمقر النادي بالوازيس، بعد الهزيمة أمام الوداد، بهدفين لصفر، الأحد الماضي، لحساب الجولة العاشرة من البطولة الوطنية.

وتشبث الرئيس رشيد الأندلسي، إلى جانب بعض أعضاء المكتب، ببقاء سلامي، في وقت رفض آخرون استمراره، ما دفع المجتمعين إلى تعيين لجنة مصغرة، لمناقشة المدرب الحالي للرجاء، ودراسة مستقبله، في اجتماع منفصل.

من جهتهم، تشبث أغلب المنخرطين برحيل سلامي، بناء على طلب الجماهير، محملين المكتب مسؤولية صرف مستحقاته العالقة، من رواتب ومنح، قبل الانفصال عنه.

ورفض المنخرطون في اجتماع مصغر تشاوري أول أمس (الاثنين)، إجراء اكتتاب جديد، من أجل تدبير مستحقات سلامي، إذ تركوا الأمر بيد المكتب الحالي.

من جهة ثانية، أجل مكتب الرجاء مسألة تحديد تاريخ للجمع العام المقبل، والذي سينتخب من خلاله رئيس جديد، إلى موعد لاحق.

وأكدت مصادر «الصباح»، أن ملف سلامي يعتبر أولوية في الفترة الحالية، على أن تتم مناقشة موضوع الجمع العام في اجتماع مقبل.

وسيكون على مسؤولي الرجاء صرف أكثر من 100 مليون لسلامي، قبل إعلان إقالته، عبارة عن رواتب ومنح لم يتوصل بها لحد أول أمس (الاثنين).

وثار جمهور الرجاء في وجه مدرب الفريق، بعد الخسارة في الديربي 129، الأحد الماضي، محملين إياه مسؤولية الهزيمة الأولى للفريق هذا الموسم، ومطالبين برحيله.

العقيد درغام