عطلة قصيرة للاعبي خريبكة

منح المدرب عزيز كركاش، لاعبي أولمبيك خريبكة، ثلاثة أيام راحة، تنتهي غدا (الخميس)، قبل استئناف الحصص التدريبية، استعدادا لقمة الدورة 16 من بطولة القسم الثاني، أمام أولمبيك الدشيرة، نهاية الأسبوع المقبل.

ويسعى الطاقم التقني للحفاظ على جاهزية الفريق، والإعداد لمباراة أولمبيك الدشيرة.

وتنفس أولمبيك خريبكة الصعداء، بعد التأكد من سلامة البوتسواني كابيلو سيكانينغ من الإصابة التي تعرض لها في جبينه.

واستفاد خريبكة كثيرا من كابيلو سيكانينغ وتوميسانغ أوريبونيي، منذ انتدابهما، بداية الموسم.

ع. خ (خريبكة)