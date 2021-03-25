تفاصيل سقوط شبكة “زيبام” بمكناس

صيدلي وشقيقته المعلمة تواطآ مع موظف شركة أدوية للكسب وتجاوز ضائقة مالية

إنجاز: حميد الأبيض (فاس)

أخرت ابتدائية مكناس، أخيرا، لرابع مرة، محاكمة أكبر شبكة لترويج الأقراص المخدرة خاصة دواء “زيبام” ذا الاستعمال النفسي والعصبي، محددة فاتح أبريل موعدا لجلسة جديدة للبت في ملفها المدرج قبل شهرين، بعد اعتقال أمن المدينة، 12 متهما، بينهم صيدلي وأخته المعلمة ومستخدم بشركة أدوية.

الحركة عادية أمام صيدلية بحي ويسلان صباح 18 يناير الماضي. فجأة توقفت سيارة أجرة من الصنف الثاني، ترجلت منها امرأة. دخلتها ومكثت دقائق قبل خروجها تزامنا مع عودة الطاكسي، محملة بأكياس بلاستيكية بالكاد تجرها. راقبت عناصر الأمن ذلك عن بعد، قبل مباغتتها وإيقافها والسائق وحجز ما تحوزت به.

رغم أن لا صفة لها لمزاولة الصيدلة، فالمعلمة (44 سنة) ساعدت أخاها صاحب الصيدلية، لتوزيع كميات الأقراص المخدرة على المروجين، طمعا في ربح غير مشروع، متجاهلة خطورة ذلك وتبعاته، إلى أن وجدت نفسها في قبضة فرقة محاربة المخدرات، بعد إيقافها متلبسة كما سائق الطاكسي ومستخدمة الصيدلية المطلقة. البحث معهم قاد لاعتقال الصيدلي (مطلق، 39 سنة) محال على العدالة قبل 13 سنة لإهانته موظفين عموميين، وعاطل عمره 24 سنة له سوابق في تجارة المخدرات والسرقة والضرب والجرح ومبحوث عنه في أربع قضايا، قبل سقوط عشيقته المتزوجة ووسيطة وأربعة مروجين آخرين سجلهم حافل بالسوابق في الاتجار في الممنوعات.

محجوزات متنوعة

611 علبة من دواء “زيبام” من فئة 30 قرصا بكل علبة، و3 علب من مؤثر “نورداز” من الفئة ذاتها، حمولة الأكياس المحجوزة لدى تلك المرأة الخمسينية المطلقة، كما حقيبتها الحاوية هاتفها و920 درهما حصيلة ترويجها لتلك المواد، قبل تنقل عناصر الأمن إلى منزلها وحجز 44 صفيحة من “ستيلنوكس” 17 منها فارغة. صفيحتان من مخدر “ألبراز” إحداهما فارغة، حجزتا بمنزل هذه المتهمة التي نقلت للمستشفى لمرضها، وأقرت بتسلمها كل المحجوزات من الصيدلية ذاتها، عكس سائق الطاكسي الموقوف (53 سنة، أب لثلاثة أبناء) الذي لم يعثر بحوزته وبمنزله على أي ممنوعات. أما المعلمة شقيقة صاحب الصيدلية، فحجزت بحوزتها 870 درهما. محجوزات أخرى من أنواع مختلفة من المؤثرات العقلية، ضبطت لدى باقي المتهمين الذين أقرت الخمسينية المطلقة بتسلمها من الصيدلية وتسليمها إليهم لإعادة بيعها خاصة لاثنين منهم.

وحجزت بشقة مروج عازب (24 سنة)، 44 قرصا من “زيبام” و”نورداز” وثلاثة أسلحة بيضاء، مقابل 208 علب من النوعين بمنزل الصيدلي المطلق بدون أبناء، المحجوز منه 10 آلاف درهم نقدا عثر عليها بسيارته وشقته الثانية، فيما لم تحجز لدى مروجين آخرين إلا مبالغ مالية يشتبه في أنها من عائدات تجارتهم في المؤثرات العقلية.

تورط مستخدم

كشفت التحريات علاقة الصيدلي بمستخدم بشركة لتوزيع الأدوية بالجملة بفاس، ابن منطقة عين الكرمة بمكناس، متزوج عمره 33 سنة، اتضح أنه يسهل حصوله على طلبيات بكميات كبيرة من الأدوية ذات الاستعمال النفسي والعصبي، يخزنها في صيدليته ويعيد بيعها بأثمنة مرتفعة، لترويجها في الأوساط الإجرامية.

وللتثبت من ذلك نسق الفريق الاقتصادي والمالي الأول بولاية أمن مكناس مع أمن فاس، قبل الانتقال لمقر تلك الشركة من حيث أوقف، واطلع المحققون على قوائم طلبيات صيدلية المتهم الرئيسي، المستفيدة من أكثر من 10 آلاف علبة من دواءي “نورداز” و”زيبام” في السنة الماضية، و1700 علبة منهما في 18 يوما فقط. لم يعثر الفريق الأمني بمنزل المستخدم في طريق سيدي حرازم بفاس، بعد تفتيشه بأمر قضائي، على أي أدوية، عكس الصيدلي الذي اتضح أن كمية كبيرة مما اقتناه من الشركة، “لا يوجد لها أي أثر بالسجل الممسوك عن عملية بيعها”، واتضح أنه باعها دون مراعاة الشروط القانونية المتعلقة بمسك المواد السامة والاتجار فيها.

معلمة صيدلانية

البحث مع معلمة الفرنسية طيلة 24 سنة، كشف حقائق مثيرة، بينها اعترافها بمنح زبناء صيدلية شقيقها، بعض الأدوية من تلقاء نفسها ودون التوفر على وصفات طبية، بداعي اكتسابها تجربة كبيرة في مجال الأدوية وأصنافها ودواعي استعمالها وكل المعلومات الخاصة بها، راكمتها طيلة المدة الطويلة لمساعدتها أخيها. وأقرت باتصالها المتكرر بمستخدم شركة الأدوية بتوجيه من أخيها، وعلمها بتوجيه الكمية المحجوزة لترويجها على مدمنيها ومروجيها ومنهم العاطل المياوم السابق بسوق الجملة للخضر والفواكه، الذي أقر بنيته منح المطلقة الموقوفة كمية الأقراص الطبية المحجوزة بمنزله، معترفا بتعاونه وزميله البائع المتجول، معها منذ مدة طويلة. واعترف الصيدلي الحاصل على دكتوراه الصيدلة من روسيا والمطلق مرتين، تلقائيا بلجوئه لهذه الطريقة اللاقانونية للكسب، بعدما أصبح مدينا لشركة الأدوية ب49 مليون سنتيم بددها في اللهو وشرب الخمر، قبل أن يسلمها كمبيالات وشيكات، ويتعرف على تلك المطلقة التي زاد ترددها على صيدليته لشراء تلك الأدوية. ثلاث مرات في الأسبوع معدل ترددها عليه لاقتناء كميات كبيرة من المؤثرات العقلية خاصة “نورداز” و”زيبام”، ما ضاعف دخله وحل مشاكله المالية وشجعه على اقتناء طلبيات إضافية بطرق احتيالية، بتواطؤ مع مستخدم الشركة، الذي كان يبعثها له عن طريق موزع مختبر، دون أن ينكر علمه بتوجيه الكميات للعمل الإجرامي.

سوابق وخيانة

كشف البحث أن للمروج الرئيسي الذي غادر السجن حديثا بعد إنهائه 10 أشهر حبسا، سوابق ومساطر مرجعية لتجارته في المؤثرات العقلية، وأنكر معرفته بأغلب ذاكريه في اعترافاتهم، بعد اعتقالهم وبحوزتهم كميات مختلفة خاصة ببرج مولاي عمر، دون نكران علاقته بشريكه الذي آواه.

لم تكن تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحدها صك اتهام لهذا الشاب ابن الحي العسكري بالبساتين، بل وجد نفسه متابعا أيضا بالضرب والجرح والمشاركة في الخيانة الزوجية مع عشرينية أم لطفل، شاركها الفراش رغم علمه بزواجها منذ 7 سنوات. تجدد حبل المودة بينهما بتواصلهما فيسبوكيا، فور عودتها إلى مكناس قبل 20 يوما من تفكيك هذه الشبكة الأخطر، إذ واظبا على قضاء ليال حمراء بشقة يكتريها بحي المصلى واعتقلا من داخلها، نافيا علمه بزواجها، ما أقرت به عشيقته مبررة خيانتها بفتور علاقتها بزوجها منذ سنتين، وتكرار فرارها من منزل عائلتها بحي الزيتون.