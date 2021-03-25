التحقيق في وفاة ثلاثيني بفاس

باشرت الشرطة القضائية بالمنطقة الرابعة بفاس، تحقيقا في ظروف وأسباب وفاة شاب عمره 33 سنة، عثر على جثته مساء الجمعة الماضي، معلقة بحبل في غرفة بمنزل يكتريه بحي الشرعي ببنسودة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني لتشريحها، بناء على أوامر قضائية.

وحضرت السلطات المحلية والمصالح الأمنية للمنزل الذي يكتريه الهالك وصديقه، وعاينت الجثة وصورتها وأنجزت محضرا في إطار الإجراءات القانونية، قبل أن تستمع لكل من يفيد في فك لغز الوفاة الغامضة للضحية، الذي لم يكن يعاني أي اضطرابات نفسية ظاهرة. ورجحت المصادر احتمال انتحار الضحية العازب بسبب تراكم مشاكله الشخصية والاجتماعية، ليكون ثالث ضحية انتحار بالمدينة في أيام قليلة، بعد انتحار عشريني عثر على جثته بمنزل والديه بحي بلخياط، وشنق خراز من سيدي بوجيدة، نفسه بحبل ثبته في شجرة بجبل زلاغ ناحية المدينة.

ح . أ (فاس)