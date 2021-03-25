البراءة لجندي متهم بهتك عرض طفلة

تقرر إطلاق سراحه إثر اقتناع المحكمة بعدم تورطه في الفعل الجرمي بعد سنتين من اعتقاله

طوت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة ، الأربعاء الماضي، صفحات قضية هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، من قبل متزوج عمره 62 سنة متقاعد من الجندية ويلقب بحي القلعة بـ “العسكري” وحكمت عليه بالبراءة.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن الحكم صدر بعد أن اقتنعت هيأة الحكم بعدم تورطه في التهم الموجهة إليه، والتي قضى بسببها زهاء سنتين في السجن، بعدما سبق أن أدين بغرفة الجنايات الابتدائية وحكم عليه ب 8 سنوات سجنا نافذا، قبل أن تقرر غرفة الجنايات الاستئنافية تخفيض هذا الحكم إلى 4 سنوات حبسا نافذا، ويتقدم المتهم الستيني بالطعن في الحكم لدى محكمة النقض، التي وافقت على طلبه، بعد دراستها ومناقشتها لحيثيات الحكم الابتدائي والاستئنافي، فأحيل مجددا على غرفة الجنايات الاستئنافية التي قضت بعدم مؤاخذته والحكم ببراءته ومغادرته السجن.

وتعود وقائع النازلة، حين تقدم والد الطفلة القاصر بشكايته في مواجهة جاره، واتهمه باستدراج ابنته إلى منزله مستغلا خلوه ومغادرة زوجته، والاعتداء عليها جنسيا. وأضاف المشتكي أنه علم من ابنته أن الجندي المتقاعد مارس عليها الجنس في أكثر من مناسبة.

وعلمت “الصباح” أن الطفلة قدمت للمحققين أوصاف منزل المتهم، كما أكدت أنه كان يمارس عليها الجنس فيه.

وإثر تصريحات الطفلة وبتعليمات من الوكيل العام لتعميق البحث من أجل الوصول للحقيقة، حلت فرقة الأخلاق العامة بمنزل الجندي السابق، حيث عاينت الأوصاف نفسها التي ذكرتها الضحية خلال الاستماع إليها.

وأثناء الاستماع إلى “العسكري” من قبل عناصر الضابطة القضائية، نفى التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، معتبرا أن الشكاية المقدمة ضده كيدية من قبل والد الطفلة المشتكي، وأرجع ذلك لحسابات شخصية مع والدها الذي شك أن المتهم هو من قام بإخبار عناصر الشرطة، في موضوع مخدرات.

واستمع المحققون إلى زوجة المتهم التي أكدت أن الطفلة سبق لها أن طرقت باب منزلها خلال إحدى الليالي، وبعد استفسارها عن سبب مجيئها أخبرتها أن والدتها أرسلتها لإحضار قطعة سكر، مشيرة إلى أنها استغربت وجودها في وقت متأخر.

وبعد إتمام البحث أحيل المتهم على الوكيل العام، وجدد إنكاره للتهم المنسوبة إليه، وقرر الوكيل إيداعه السجن المحلي ومتابعته في حالة اعتقال، وإحالته للمحاكمة. وخلال أطوار محاكمته تشبث المتهم بإنكار ما نسب إليه ابتدائيا واستئنافيا، قبل أن تتم تبرئته خلال المرحلة الأخيرة من التقاضي، ويغادر أسوار السجن.

أحمد سكاب (الجديدة)