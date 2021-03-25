إيقاف مروجي كوكايين بالحسيمة

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للأمن الجهوي للحسيمة، من إيقاف شخصين مشتبه في ترويجهما “الكوكايين” بإمزورن وآيت يوسف وعلي بالإقليم، بعد تحريات وترصدات استمرت عدة أيام.

وحسب مصادر” الصباح”، فإن المشتبه فيه الأول جرى إيقافه أخيرا، بحي لعزيب بإمزورن، بعد أن أبدى مقاومة عنيفة للعناصر الأمنية، بعد استعماله سلاحا أبيض و عبوة من الغاز المسيل للدموع في محاولة للفرار من قبضتها، وضبطت بحوزته لفافات من مخدر الكوكايين كانت معدة للترويج. كما تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته على الوكيل العام للملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل تهم الاتجار في البشر و مسك واستهلاك وترويج المخدرات القوية والحيازة غير القانونية للمخدرات.

وتمكنت الفرقة الأمنية ذاتها، من إيقاف شخص آخر من دوار”تافراست ” بجماعة آيت يوسف وعلي، يشتبه في ممارسته النشاط الإجرامي نفسه، وضبطت بحوزته كمية من المخدرات الصلبة كانت معدة للترويج، ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته على أنظار النيابة العامة، التي تابعته في حالة اعتقال من أجل تهم مسك واستهلاك وترويج المخدرات القوية والحيازة غير القانونية للمخدرات.

ج . ف (الحسيمة)