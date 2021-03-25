وفاة متشرد بابن سليمان

باشرت المصالح الأمنية بابن سليمان، تحقيقا في ظروف وأسباب وفاة خمسيني متشرد عثر على جثته قرب أحد الأكشاك على مستوى شارع الحسن الثاني، بالمدينة بعد وفاته في ظروف غامضة.

وعاينت عناصر الأمن، جثة المشرد وأنجزت محضرا قبل نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة، في انتظار نقلها إلى مستشفى الطب الشرعي الرحمة بالبيضاء، من أجل تشريحها بناء على أمر قضائي والتحقيق في ظروف الوفاة.

وأوضحت المصادر أن الهالك سبق أن أصيب بوعكة صحية مفاجئة فقد إثرها وعيه، الشيء الذي جعل بعض المارة يتدخلون ليتم نقله للمستشفى الإقليمي، حيث تم إسعافه قبل أن يعثر عليه بعد ذلك جثة.

ويدعى الضحية «ع.م» من مواليد 1975 بقلعة السراغنة، وكان يقطن بحي المرس بقلعة السراغنة، حتى 2020، وهي السنة التي قام فيها بتجديد بطاقته الوطنية.

كمال الشمسي (ابن سليمان)