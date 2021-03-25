مطاردات قبيل مباراة الديربي

اضطر الأمن إلى استعمال القوة في بعض الأحيان لتفريق الجمهور، خصوصا أمام “دونور”، الذي شهد حضور فصيل، حمل لافتة تحمل عبارات مسيئة لأحد الجمهورين.

وشكلت اللافتة التي حملت أمام مركب الوداد، منعرجا حاسما في صراعات إلترا الفريقين، إذ حملت عبارات مسيئة لجماهير الوداد، ولولا تدخل الأمن حينها لحدث ما لا يحمد عقباه.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن ليلة الديربي شهدت تحركا مكثفا لسيارات الأمن، حال دون تسجيل أي أحداث في مختلف أحياء البيضاء، باستثناء تسجيل بعض الاعتقالات لبعض الأشخاص المشبوهين، والذين تم الإفراج عنهم بعد التحقق من هويتهم.

نور الدين الكرف