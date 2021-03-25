شهادة ميلاد2 على “إم بي سي 5”

سيكون مشاهدو قناة “إم بي سي5″، اليوم (الثلاثاء)، ابتداء من الساعة الثامنة مساء، على موعد مع حلقة جديدة من مسلسل “شهادة ميلاد”، في موسمه الثاني.

وتدور أحداث مسلسل “شهادة ميلاد 2″، حول حادث تبديل مولودين في المستشفى، وهو الحادث الذي سيقلب حياة عائلة رأسا على عقب، عندما تنكشف الحقيقة بعد سنوات. وتغوص أحداث المسلسل في دور الأسرة داخل المجتمع والقيم المختلفة، التي تعلمها لأبنائها من خلال حكايات من قلب عدد من العائلات، التي تعيش الكثير من المواقف الحياتية المتنوعة وتتصرف كل منها بصورة مختلفة. ويفتح المسلسل ملفات انهيار الأخلاق وانتشار الفساد والانحراف في بعض القطاعات، وأسلوب تربية الأبناء والبنات.

ويعد مسلسل “شهادة ميلاد” من تأليف محمد بوفتاس، وإخراج حميد زيان، وإلهام العلمي، ويشارك في بطولته رشيد فكاك، وفاطمة خير، وعبد الإله رشيد، وسعاد خيي، وفريد الركراكي، وأحلام الزعيمي، وآخرون.

إ.ر