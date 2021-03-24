صفاء وهناء توقعان “التزام”

أطلقت الفنانتان صفاء وهناء، أخيرا، أحدث فيديو كليباتهما بعنوان “التزام”، الذي يعتبر ثمرة تعاون جماعي بين كاتب الكلمات أشرف محمد أديب والملحن رضوان الديري والموزع الموسيقي رشيد محمد علي، بينما تولى إخراج مشاهده أمين مرتضى.

وعبرت صفاء وهناء عن سعادتهما باحتلال الفيديو كليب الرتبة الرابعة في الطوندونس المغربي، مؤكدتين في رسالة وجهت من قبلهما إلى جمهورهما على حسابهما الرسمي على “إنستغرام”، أن العمل حظي ب “مشاهدة وتفاعل حقيقيين”.

ويأتي إطلاق أغنية “التزام” بعد سنة من طرح أغنية “خوكم”، التي حققت نسبة مشاهدة كبيرة، حسب صفاء وهناء اللتين أكدتا أن العمل الجديد يعد واحدا من بين أحدث أغاني ألبومهما الجديد، الذي تطلب مجهودا كبيرا ووقتا طويلا لإنجازه.

وتعاونت صفاء وهناء مع مجموعة من كتاب الكلمات والملحنين في الألبوم الجديد، الذي يتضمن عشر أغان تتوزع بين اللون المغربي والمصري والخليجي.

يشار إلى أن صفاء وهناء أطلقتا عدة أغان من بينها “عمري ما نتخاصم معاك”، التي تعد بمثابة رسالة من أجل التسامح وتجاوز كل أنواع الخلافات، علما أن الأمر لا يقتصر فقط على العلاقات بين الرجل والمرأة فحسب، بل يشمل العلاقات بين الإخوان والأقارب والأصدقاء.

وتحمل الأغنية كذلك معاني إنسانية نبيلة تتجلى في الدعوة إلى التسامح والتعايش بين الناس، مهما كانت الاختلافات في وجهات النظر.

أ. ك