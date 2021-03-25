كواليس الفرق

الوداد الرياضي

كشفت الفحوصات الأولية التي خضع لها محمد أوناجم، لاعب الوداد الرياضي، أن الإصابة التي تعرض لها في الديربي، غير مقلقة، وسيكون حاضرا في المباريات المقبلة للفريق الأحمر.

ومن المنتظر أن يستفيد أوناجم من راحة خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل المباراة المقبلة، التي ستجمع الفريق بكايزر شيفز الجنوب إفريقي، لحساب الجولة الخامسة من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

الرجاء الرياضي

ينتظر الرجاء الرياضي قرار السلطات، بغية إبلاغ مسؤولي بيراميدز المصري ببرمجة سفرهم للبيضاء، بغية إجراء المباراة المقررة بينهما، في 4 أبريل المقبل، لحساب الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية.

وسيكون على الرجاء التنقل لواغادوغو البوركينابية، إذا تعذر عليه استقبال بيراميدز بملعب محمد الخامس بالبيضاء، كما تم الاتفاق عليه مسبقا مع الجامعة الملكية لكرة القدم.

المغرب التطواني

فاز أمل المغرب التطواني بأربعة أهداف لصفر، على أمل النادي القنيطري، أول أمس (الأحد)، بملعب الملاليين، لحساب الجولة 11 من البطولة الوطنية للأمل.

وسجل أهداف أمل المغرب التطواني، المهاجم يوسف الهواري (هدفان)، وكمال بلعربي (هدفان)، ليضمنا ارتقاء الفريق صدارة مجموعة الشمال، بـ 22 نقطة.

أولمبيك آسفي

تمكنت كتاكيت أولمبيك آسفي من التتويج بلقب دوري الصداقة، المنظم من طرف نجاح فتح آسفي.

وتوجت الكتاكيت باللقب بعد تحقيق الفوز في جميع المباريات، على حساب رجاء آسفي بأربعة أهداف لصفر، وصقور آسفي بهدفين لصفر، ونجاح فتح آسفي بستة أهداف لصفر.

الجيش الملكي

فاز الجيش الملكي على سريع وادي زم بثلاثة أهداف لواحد بالمركز الرياضي العسكري، ضاحية سلا، أول أمس (الأحد)، في سياق استعدادات الفريقين لبطولة الموسم الجاري.

وسجل للفريق العسكري عبد الإله عميمي ومحمد الخلوي والمالي أبوبكار تونكارا، ويخوض الجيش مباراة إعدادية ثانية أمام شباب المحمدية الجمعة المقبل.