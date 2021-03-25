افتتاح متحف فيلا هاريس بطنجة

قطبي قال إن الفضاء الفني يضم مجموعة فريدة من الأعمال

افتتح، أخيرا، “متحف فيلا هاريس بطنجة”، من قبل المؤسسة الوطنية للمتاحف، والذي يأتي لتعزيز المشهد الثقافي بفضاء جديد يحتضن عددا من الإبداعات، وأيضا ليؤكد رسالتها المتمثلة في توسيع دائرة وصول الفن والثقافة إلى جميع المغاربة.

وقال مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف إنه وفاء للهدف المتمثل في تزويد كل مدينة بمتحف، فإنه تم العمل على إغناء المشهد الثقافي لطنجة بمتحف جديد يتجلى في “فيلا هاريس”، مضيفا أن المدينة استطاعت بتألقها ومنذ القرن التاسع عشر أن تجذب إليها فنانين من مختلف البقاع وتثير اهتمامهم.

وأضاف قطبي أن “فيلا هاريس، متحف طنجة” تتكون من مجموعة فريدة من الأعمال الفنية، التي وهبها الخليل بلكنش، مشيرا إلى أن مسار المعرض يعكس الهوية الفريدة للمتحف، إذ تتيح الأعمال المختارة إمكانية استيعاب التأثير، الذي مارسته الألوان والأضواء وروائح الطيب النابعة من طنجة والمغرب.

ويلقي المعرض الافتتاحي بمتحف فيلا هاريس بطنجة الضوء على الألوان والمناظر الطبيعية وعلى التقاليد ومشاهد الحياة، التي أبهرت عددا من الرسامين الغربيين، بعد رحلة أوجين دولاكروا الأولى والوحيدة إلى المغرب.

ويسلط المعرض الافتتاحي للمتحف الضوء على تاريخ الفن بالمغرب عبر أربع مراحل، الأولى همت انجذاب الرسامين الغربيين للضوء واللون وكرم الضيافة الذي توفره المناظر الطبيعية والحضرية والاجتماعية للمغرب، منها لوحات من توقيع دولاكروا وجاك ماجوريل، وإدي لوكرون، وكلاوديو برافو. أما الفترة الثانية فتسلط الضوء على الرسامين المغاربة الأوائل الذين احتكوا بفنانين أوروبيين مثل محمد بن علي الرباطي ومحمد بن علال وأحمد اليعقوبي. وهي الفترة التي تهم أيضا الفنانين المغاربة الأوائل الذين استفادوا من تكوين فني بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بتطوان. وخصصت الفترة الثالثة لحقبة الخمسينات والستينات والسبعينات، لرصد الحداثة الفنية المغربية وتنوع المقاربات التشكيلية المصاحبة لها. وتميزت تلك الفترة ببروز أساتذة كبار في الفن التشكيلي المغربي مثل الجيلالي الغرباوي وأحمد الشرقاوي.

أما الفترة الرابعة فتضم أعمالا معاصرة تعكس الطابع المتميز للفن المغربي وكذلك التجارب الجمالية التي تقدمها الوسائط الإبداعية الجديدة.

أمينة كندي