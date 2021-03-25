هكذا أجهز الوداد على أحلام الرجاء

فرحة ودادية وأزمة بالفريق الأخضر وتهديدات تطول سلامي ومصيره على كف عفريت

أنهى الوداد الرياضي «الديربي» 129 في البطولة الوطنية، بفوز بهدفين لصفر، لحساب الجولة العاشرة، على الرجاء الرياضي، ما وضعه في الصدارة ب 22 نقطة، مبتعدا عن الفريق الأخضر الثاني بثلاث نقاط، ومع مباراة ناقصة أمام نهضة بركان.

بالمقابل، فجرت الهزيمة في الديربي أزمة داخل البيت الرجاوي، إذ اشتد الضغط على جمال سلامي الذي تلقى تهديدات من الفصائل المشجعة للنادي، والتي طالبته بتقديم الاستقالة، فيما تم استدعاؤه من قبل المكتب المسير أمس (الاثنين) لتدارس الانفصال.

وفي الجانب التنظيمي، عرفت مداخل الملعب والشوارع المحيطة به، إنزالا أمنيا غير مسبوق، استمر إلى نهاية المباراة، رغم غياب الجمهور، بل وتنقلت فرق أمنية إلى ملعب الوازيس التابع للرجاء، صباح أمس (الاثنين)، بعد التهديدات التي طالت سلامي.

داري والعملود يحسمان المواجهة

لم ينتظر الوداد طويلا لحسم المباراة، إذ كانت 15 دقيقة كافية من أجل تسجيل هدفين، الأول بواسطة أيوب العملود في الدقيقة الخامسة، عن طريق ضربة ركنية، والثاني بالطريقة نفسها بواسطة أشرف داري، في الدقيقة 15.

وما إن استفاق الرجاويون من دهشة البداية، حتى وجدوا أنفسهم متأخرين بهدفين، صعبا عليهما المهمة، رغم حصولهم على فرص قريبة من مرمى الحارس رضا التكناوتي.

وفي الشوط الثاني، تغير وجه الرجاء، بعدما زج المدرب سلامي بمحسن متولي، إذ بات الفريق الأخضر مسيطرا، ووصل لمرمى التكناوتي في مناسبات عديدة، غير أن ذلك لم يمنع الهزيمة بهدفين في نهاية المباراة.

الوداد يهرب في الصدارة

يعتبر هذا الفوز السابع للوداد في مباريات البطولة هذا الموسم، إذ منحه الصدارة منفردا، بفارق ثلاث نقاط عن الثاني الرجاء، علما أن الفريق الأحمر يتوفر على مباراة ناقصة أمام نهضة بركان.

وبهدفيه في مرمى الرجاء، بات هجوم الوداد الأفضل لحد الآن في البطولة، بعدما سجل 17 هدفا، فيما تلقى سبعة أهداف، بينما تراجع الرجاء ثانيا ب 15 هدفا، وتلقى تسعة.

بالمقابل، تعرض الرجاء لأول خسارة في الموسم، مقابل خمسة انتصارات وأربعة تعادلات، وضعته ثانيا، لكنه يملك مباريات أكثر من الفرق الأخرى، التي ستلعب مباريات الجولة 10 بعد فترة التوقف الدولي.

وفي صراع الديربي، رفع الوداد رصيده من الانتصارات إلى 32، مقلصا الفارق مع الرجاء، الذي فاز في 35 مواجهة، فيما حسم التعادل 62 مباراة بينهما.

تهديدات تطول سلامي

لم تنتظر الفصائل المساندة للرجاء طويلا، بعد نهاية الديربي بالخسارة بهدفين لصفر، لينشر أفرادها بلاغا موحدا على مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا خلاله عن غضبهم من سوء مستوى الفريق والنتائج، كما طالبوا المدرب بتقديم الاستقالة فورا أو انتظارهم عند باب الوازيس !

وتناقلت صفحات مساندة للرجاء البلاغ بقوة، أول أمس (الأحد)، عبر أصحابها عن دعمهم له، ومطالبين المكتب أيضا بالرحيل، بسبب عدم توفيره الظروف اللازمة للفريق، واستعانته بالمنخرطين والأنصار من أجل توفير أبسط الأمور، وأضاف البلاغ نفسه «المكتب غير مؤهل لصنع فريق يوازي طموحاتنا، وجهازنا العصبي غير مؤهل للصبر عما تصنعه بفريقنا».

وانتقد بلاغ الفصائل، مستوى اللاعبين، واعتبر أنه لا يليق بالرجاء، وأنه «عار»، موجهين «إنذارا أخيرا».

اجتماع مصيري

علمت «الصباح» أن المكتب المسير للرجاء، ربط الاتصال بجمال سلامي، ودعاه لاجتماع عاجل بغية تدارس مستقبله، وتداعيات الهزيمة في الديربي.

وأوضحت بعض المصادر أن النقاش دار بين الطرفين حول رحيل المدرب، بسبب الضغط الكبير من قبل الجمهور، وتوالي الانتقادات، رغم إعلان مسؤولي الفريق دعمهم المطلق له أخيرا.

وحسب المصادر نفسها، فإن الانفصال عن سلامي، لن يكون متاحا في الفترة الحالية، إلا إذا اتفق الطرفان على صيغة لتوصل المدرب بمستحقاته العالقة، والبالغة أكثر من 120 مليونا، والمتعلقة ببعض المنح والرواتب.

ويسعى مسؤولو الرجاء إلى الاتفاق مع سلامي على توصله بجزء من مستحقاته، على أن يتنازل عن الجزء الآخر.

إنزال أمني رغم غياب الجمهور

عرف محيط ملعب محمد الخامس، إنزالا أمنيا مهما، قبل المباراة بساعات وأثناءها، تفاديا لأي تسرب للجماهير.

وعاينت «الصباح» تجمعات جماهيرية، صباح يوم المباراة، في شوارع قريبة من «دونور»، لكن الأمن منعها من الاقتراب من مداخل الملعب، ووضع حواجز أمنية.

وحتى بعد نهاية المباراة، كثف الأمن حضوره لتأمين تنقل حافلتي الفريقين، فيما عزز حضوره بملعب الوازيس، الخاص بالرجاء، تحسبا لأي وقفة احتجاجية.

ومن المنتظر أن يستمر الحضور الأمني بملعب الوازيس، في الأيام القليلة المقبلة، بسبب الغضب الذي خلفته خسارة الفريق الأخضر في الديربي، والوعيد الذي نقلته الفصائل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للمدرب واللاعبين.

منحة مغرية للاعبين

بفوزهم بالديربي أمام الرجاء، ضمن لاعبو الوداد منحة 40 ألف درهم، التي وعدهم بها المكتب المسير، في حال تجاوز الفريق الأخضر.

ومن المقرر أن تصرف المنحة في الأيام المقبلة، تحفيزا لهم، في انتظار مباريات مهمة أخرى مقبلة، إذ سيكون على الوداد لعب مواجهات كثيرة في المرحلة المقبلة.

ويواجه الوداد كايزر شيفز في 2 أبريل المقبل، بجنوب إفريقيا، لحساب الجولة الخامسة من عصبة أبطال إفريقيا، قبل أن يستقبل بيترو أتلتيكو الأنغولي، في 9 من الشهر ذاته، لحساب الجولة الأخيرة.

وحسم الوداد تأهله لربع النهاية، لسادس مرة تواليا، بعد تعادله بملعب حوريا كوناكري دون أهداف، لحساب الجولة الرابعة، علما أنه فاز في المباريات الثلاث الأولى.

البنزرتي: نجحنا في الضغط العالي

سلامي قال إن فريقه لم يكن جاهزا للمباراة

قال فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، إن فريقه نجح في ممارسة ضغط عال على لاعبي الرجاء منذ بداية المباراة، أدت إلى تسجيل هدفين في 15 دقيقة الأولى، وساعد ذلك في تحقيق الفوز.

وأوضح البنزرتي في تصريح بعد المباراة، أن لاعبيه نجحوا في تشكيك لاعبي الرجاء في طريقة لعبهم، بل وكانوا جيدين هجوميا عندما كان عليهم الهجوم، ودفاعيا في الوقت الذي كان عليهم الدفاع.

وأضاف مدرب الوداد، أنه يعلم طريقة لعب الرجاء، وأنه فريق يسعى لاحتكار الكرة والضغط على المنافس، وعلى هذا الأساس تم تحضير الخطة قبل الديربي.

وبخصوص الشوط الثاني، وتراجع الوداد للوراء، قال البنزرتي إنه كان يعلم أن المنافس سيركز على الهجوم من أجل العودة في المباراة، ولهذا انتظره في الدفاع، واعتمد على الهجومات السريعة، لكنها لم تسفر عن أهداف، وهو ما أقلقه، إذ أوضح أنه سيعمل على تحسين جودة العمليات المرتدة في التداريب.

وأوضح البنزرتي أن فريقه كان قادرا على تسجيل هدف ثالث في الشوط الثاني، بسبب الفراغات التي تركها الرجاء في الدفاع، لكن مهاجمي الفريق الأحمر لم يتمكنوا من استغلال الفرص التي أتيحت لهم.

من جهته، لام جمال سلامي، مدرب الرجاء الرياضي، الجاهزية البدنية، واعتبر أنها السبب الرئيسي في خسارة الديربي أمام الوداد.

وأضاف سلامي في تصريح بعد المباراة، أن فريقه أضاع المباراة في أول 15 دقيقة، مبرزا أن تلقيه هدفين أربك خططه.

وأوضح مدرب الرجاء أن لاعبيه، وصلوا لمرمى المنافس في أكثر من مناسبة، لكنهم لم يتمكنوا من التسجيل، بسبب غياب الحظ، خاصة في الشوط الثاني.

واعتبر سلامي أن لاعبيه لم يدخلوا المباراة بالتركيز اللازم، وهو ما جعلهم عرضة لتلقي هدفين من المنافس في ظرف وجيز ومن كرتين ثابتتين.

وقال سلامي إن الفريق الأحمر اختار العودة للوراء في الشوط الثاني، وترك للاعبي الرجاء الفرصة، لكن غابت النجاعة الهجومية، مبرزا أنه شكر اللاعبين على ما قدموه، رغم خسارتهم للعديد من النزالات الثنائية.

فرحة ودادية

عمت فرحة كبيرة جماهير الوداد الرياضي، ببعض أحياء البيضاء، بعد نهاية المباراة، إذ استعمل البعض منبهات السيارات ورفعوا الرايات وبعض الشعارات، غير أنها ظلت محدودة ولم تطل طويلا، بسبب التدابير المعمول بها وطنيا، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وواصلت الجماهير الودادية احتفالاتها في المنازل، إذ ساهم الانتشار الأمني الكبير في منع التجمعات، فيما أطلق محبو الفريق الأحمر العنان لأهازيجهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقى لاعبو الوداد التهاني من قبل الأنصار، على المستوى الذي ظهروا به خلال الديربي، وفي مقدمتهم أشرف داري وأيوب العملود والدولي الليبي مؤيد اللافي.

واعتبر أغلب مشجعي الوداد، على مواقع التواصل، أن مستوى الفريق في بداية الموسم الرياضي الجاري، «يبشر بخير»، ما جعلهم يطالبون بالثلاثية، كأس العرش وعصبة الأبطال والبطولة.

العين التقنية: أوشلة: الوداد تفوق تكتيكيا

الوداد هو المستفيد الأكبر من الديربي، بعد فوزه المستحق على الرجاء بهدفين لصفر، بغض النظر عن الأداء.

لم تكن المباراة مفتوحة بين الفريقين، وطغت الحيطة على أطوارها، خصوصا من جانب الوداد، الذي وظف كل إمكانياته التكتيكية، لتجنب «ريمونتادا» جديدة، كما حدث في كأس محمد السادس السنة الماضية.

أعتقد أن الوداد حقق الأهم بانتزاع ثلاث نقاط في أول ديربي هذا الموسم، خصوصا أن مثل هذه المباريات تربح ولا تلعب، إذ يسعى كل طرف إلى تجنب الهزيمة، تفاديا لسيناريو، من شأنه أن يزعزع استقرار النادي.

لقد احترم المنطق بعد فوز الوداد، لأنه كان الأفضل تكتيكيا، خصوصا من ناحية التنشيط الدفاعي، كما أنه كان أكثر حذرا ويقظة من إمكانية تكرار سناريو «ريمونتادا» كأس محمد السادس، ليحافظ على نظافة شباكه رغم محاولات الرجاء، التي افتقدت الفعالية والنجاعة، خصوصا في الجولة الثانية.

ولم يقدم الديربي المنتظر منه من الناحية التقنية، إلا أن الفوز يبقى مهما وحافزا بالنسبة إلى الوداد، من أجل مواصلة حصد المزيد من النتائج الإيجابية، فيما خسارة الرجاء قد تحدث بعض التصدع داخل الفريق.

إنجاز: العقيد درغام