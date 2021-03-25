زوبعة بسبب “ويكلو” الأولمبياد

سيباستيان كو اعتبره قرارا خاطئا وتحذيرات من غضب اتحادات أخرى

عبر البريطاني سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، عن عدم رضاه عن قرار الحكومة اليابانية، إجراء منافسات الألعاب الأولمبية لطوكيو، دون جمهور، ودعا المنظمين إلى إعادة النظر في القرار، والتريث قليلا قبل اتخاذ أي إجراء.

وقال كو في تصريح خلال مؤتمر صحافي، بعد اجتماع عبر الفيديو للاتحاد الدولي لألعاب القوى، “آمل ألا يأتي القرار مبكرا، لأنني لا أرى أي سبب يدعو لاتخاذ قرار مماثل، فيما يشهد العالم تغييرات، ويتم طرح اللقاحات. أعتقد أنه قرار لا يجب بالضرورة اتخاذه في الوقت الحالي”.

وأضاف كو أن رغبته الأولى هي أن تكون الألعاب مفتوحة أمام الجماهير، مبرزا أن غير ذلك سيؤثر على المنافسات، ولن يجعل للألعاب طعما.

وجاء تصريح كو بعد الأخبار التي تداولتها بعض الصحف الأوربية، إذ أكدت أن غياب الجمهور يمكن أن يكون ذريعة لبعض الدول بعدم بعث رياضييها لطوكيو، بما أن المنافسات ستفقد بريقها وعالميتها.

وحسب وسائل الإعلام نفسها، ستعيد اللجنة المنظمة تقييم الوضع، في نهاية مارس الجاري، واتخاذ قرار جديد، بعدما تعرض قرارها الأول للانتقاد.

وتوجد اللجنة المنظمة بين مطرقة الحكومة اليابانية التي ترفض حضور الجمهور، وسندان الاتحادات الأولمبية الدولية التي تعتبر ذلك ضربا للألعاب ومصداقيتها وشعبيتها.

العقيد درغام