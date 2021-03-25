أرباب المقاهي يتوعدون بالإضراب

دعت الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم، جميع المهنيين المغاربة إلى الاستعداد لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، ستحدد تاريخه الكتابات الجهوية والإقليمية والمحلية لفروع الجمعة الوطنية، قبل نهاية المدة الأخيرة، التي حددتها الحكومة ولجنة اليقظة في 15 يوما، من حالة الطوارئ الصحية.

وقال المهنيون، إنهم يعتزمون الاحتجاج، “ردا على التجاهل الحكومي لمعاناة المهنيين والأجراء”، مبرزين أن “المجلس الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عقد اجتماعا الأربعاء 17 مارس 2021، على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، للحسم في الخطوات النضالية، التي اقترحها المكتب الوطني يوم 6 مارس 2021”.

وأضاف بيان للجمعية، أنه “بعد نقاش مستفيض أجمع كل أعضاء المجلس الوطني، على انتظار أن تحظى المراسلة التي بعثها المكتب الوطني للديوان الملكي بعناية جلالة الملك، وهي مدة اعتبرها أعضاء المجلس الوطني فرصة للحكومة وللجنة اليقظة الوطنية، للتفكير في فتح نافذة حوار مع المهنيين المغاربة، للبحث معا عن حلول نوقف بها نزيف الإفلاسات وتجاوز الأزمة التي تعرفها بلادنا”.

وجاء في البيان، أنه “بناء على الوضع المقلق الذي يعيشه جل المهنيين المغاربة والأجراء، وأمام استخفاف الحكومة بمراسلات المكتب الوطني، التي ينبهها إلى ما آل إليه الوضع، ونزولا عند رغبة المهنيين في خوض شتى الأشكال النضالية، ضد هذا الاستخفاف الحكومي، قرر المجلس الوطني القيام بردة فعل تجاه ما وصفه بالتجاهل.

وقرر المجلس مواجهة القرارات الحكومية، بالاحتجاج والإضراب لمدة 48 ساعة، بسبب عدم تجاوب القطاعات المعنية مع مطالبهم، خاصة في ما يتعلق بتوقيت الإغلاق الليلي. ودعت الجمعية الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية للجمعية الوطنية، إلى التنسيق مع مختلف الإطارات المهنية والتجارية الموجودة بالأقاليم، لاتخاذ أشكال نضالية موحدة، ضدا على استخفاف لجنة اليقظة بالوضع الخطير، الذي يعيشه المهنيون والأجراء، وضدا على الاستخفاف الحكومي بتنبيهات الجمعية الوطنية، المتعلقة بالفوارق الشاسعة بين الترسانة القانونية والجبائية والضريبية وواقع حال القطاع.

عصام الناصيري