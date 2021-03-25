تكريم الكغاط بالأقصر

سيحظى الفنان عز العرب الكغاط بتكريم خلال فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الذي سيتم تنظيمه من خامس وعشرين مارس الجاري إلى واحد وثلاثين منه.

واختارت إدارة المهرجان عز العرب الكغاط لتكريمه إلى جانب ثلة من الأسماء اللامعة، منها الممثلة التونسية هند صبري والمخرج المصري علي عبد الخالق والممثلون المصريون سمير صبري ومحيي إسماعيل.

ومن جهة أخرى، سيتم خلال فعاليات المهرجان عرض الفيلم السينمائي “ميكا” لعز العرب الكغاط من توقيع المخرج إسماعيل فروخي، الذي سيكون كذلك ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.

أ. ك