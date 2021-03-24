حسنية أكادير ينفصل عن “لمياء”

استسلم المكتب المسير لضغط الجمهور، خصوصا «إلترا إيمازيغن»، وأقال كاتبته الإدارية التي أثارت الكثير من الجدل في السنتين الأخيرتين.

وأقال لحبيب سيدينو، رئيس الفريق، كاتبته الإدارية بعد مدة عمل دامت أكثر من 20 عاما داخل أسوار النادي السوسي.

وتعالت في الفترة الأخيرة، أصوات الجماهير السوسية المطالبة بضرورة إقالة الكاتبة المذكورة، خصوصا بعدما كانت سببا في توتر العلاقة بين الأرجنتيني أنخيل غاموندي ومسؤولي الفريق، قبيل مباراة النهائي التي جمعتهم بالاتحاد البيضاوي.

و نظم جمهور حسنية أكادير العديد من الوقفات أمام مقر النادي، مطالبين برحيل سيدينو، رئيس الفريق، وكاتبته الإدارية، الشيء الذي لقي تجاوبا من المسؤولين.

وأكد بلاغ رسمي صادر عن المكتب المديري لحسنية أكادير، أنه انفصل وديا عن الكاتبة المثيرة للجدل “لمياء” بعد 20 سنة من العمل.

و أوضح البلاغ ذاته، أن المكتب المديري قرر انفصاله وديا عن الكاتبة الإدارية للفريق، مضيفا، أن المفاوضات ما زالت جارية بين الطرفين لضمان حقوقهما ومصالحهما.

وتوترت العلاقة بين الجمهور والكاتبة الإدارية، منذ انهزام الحسنية في نهائي كأس العرش أمام الاتحاد البيضاوي، والانفصال عن الأرجنتيني ميغيل غاموندي.

ن. ك