أندية آسفي واليوسفية تستنجد بلقجع

وجهت عدة أندية بإقليمي آسفي واليوسفية، ملتمسا إلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة، تطالبه بالتدخل لإيجاد حل ناجع للسماح لها بالتباري، بعد تأجيل الجمع العام لعصبة مراكش آسفي، إلى أجل غير مسمى.

وجاء في الملتمس أن هذه الفرق لا تعرف مصيرها، الذي صار مجهولا بعد “إفشال الجمع العام للعصبة”، وتشبثت بأحقيتها في التباري كي لا يضيع عدد كبير من الشباب والشابات، مبرزة أن “فرق آسفي واليوسفية الوحيدة في المغرب وربما في العالم بأسره، من حكم عليها بالانتظار”.

وكشف الملتمس أن الجامعة مطالبة بالتدخل العاجل لإيجاد حل، والعمل على تنظيم مسابقات تحت أي مسمى يسمح للفرق بالتنافس، مشيرا إلى أنه لا يعقل أن تنطلق جميع المنافسات الكروية في المغرب، وتشارك فيها الفرق في وقت لا تعلم أندية آسفي واليوسفية أي شيء عن مصير هذا الموسم.

وأفاد الملتمس نفسه، أن الفئات الصغرى وفرق كرة القدم النسوية وكرة القدم داخل القاعة، المتضررة بشكل أكبر من هذا التوقف، وأكد أن أغلب الفرق تتدرب منذ أكثر من شهرين، رغم أنها لا تعلم شيئا عن موعد استئناف التباري، مشيرا إلى أن الضرورة تفرض البحث عن صيغة للتعجيل بانطلاق الموسم، لتفادي عطالة اللاعبين والمدربين في كل الفئات.

حسن الرفيق (آسفي)