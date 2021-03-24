كورونا يبعد لمياغري عن دورة تكوينية

استبعد نادر لمياغري، مدرب حراس الوداد الرياضي، من الدورة التكوينية التي برمجتها الإدارة التقنية الوطنية، اليوم (الاثنين)، بسبب إصابته بفيروس «كورونا».

وعلمت «الصباح»، أن الإدارة التقنية الوطنية طلبت من مدربي الحراس المرشحين لخوض الدورة التكوينية المذكورة، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، إجراء فحص «كورونا»، قبل الالتحاق في الخامسة، لتتبين إصابة لمياغري بالفيروس، ويستبعد رسميا من الدورة المذكورة.

واختارت الإدارة التقنية هذه الفترة لإجراء الدورة التكوينية، بالنظر إلى تزامنها مع توقف البطولة الوطنية، وتاريخ الاتحاد الدولي لإجراء مباريات دولية، في الوقت الذي تنتظر مشاركة لمياغري في الدورة التكوينية، المقرر إجراؤها لاحقا.

وتشارك في هذه الدورة مجموعة من مدربي حراس الأندية الوطنية، لنيل شهادة التدريب «باء»، علما أن هذه الدورة غير مدرجة في التنظيم الإداري للدورات التكوينية، المعتمدة من قبل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الشيء الذي يؤكد وجود خلل في تدبير ملف الدورات التكوينية، المعتمدة من قبل الإدارة التقنية.

صلاح الدين محسن