الملك يهنئ الرئيس التونسي بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، وذلك بمناسبة تخليد بلاده لعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، لقيس سعيد، باسم جلالته شخصيا وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للشعب التونسي الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم ورخاء في ظل الأمن والطمأنينة والاستقرار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإنها لمناسبة سانحة، أستحضر فيها بكل اعتزاز، ما يجمع بلدينا من روابط تاريخية وعلاقات متميزة أساسها التعاون المثمر والتضامن الموصول، مؤكدا لكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز هذه العلاقات، والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي نطمح إليه، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين”.