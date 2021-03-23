22 سنة لمغربي قتل زوجته بإسبانيا

أدانت محكمة الجنايات في مدينة غرناطة، جنوب إسبانيا، أخيرا مهاجرا مغربيا يبلغ من العمر 42 عاما، متهما بقتل زوجته، وحكمت عليه بـ 22 سنة سجنا نافذا. وتعود تفاصيل الجريمة إلى 14 غشت من 2018، حين وجه المتهم (م. ب ) طعنات بسلاح أبيض إلى مختلف أنحاء جسم زوجته، بواسطة سلاح أبيض، فارقت إثرها الحياة، نتيجة النزيف الحاد الذي تعرضت له.

وحسب نتائج التشريح الطبي، الذي خضعت له جثة الضحية، فإن الهالكة العشرينية، تلقت ثماني طعنات في الوجه والعنق والرقبة والكتف واليد، فيما اخترقت طعنة واحدة إحدى رئتيها. وقام المتهم بنقل زوجته وهي مضرجة في دمائها، إلى مستشفى «دوركال» في غرناطة، إلا أنها فارقت الحياة، ليتم اعتقاله وإحالته على المحاكمة.

جمال الفكيكي (الحسيمة)