الديربي بصفوف مكتملة

الرجاء يستعيد الورفلي ومتولي والشاكر وجبيرة والوداد يستعين بكامل أسلحته

يتواجه الوداد والرجاء، غدا (الأحد)، في الخامسة بملعب محمد الخامس ضمن الدورة العاشرة، مكتملي الصفوف، بعدما عاد أبرز لاعبيهما المصابين للتباري.

وعاد محسن متولي والدولي الليبي سند الورفلي وعبد الرحيم الشاكر وعبد جليل جبيرة من الإصابة، ومن المقرر أن يكونوا جاهزين للمباراة.

وحسب معلومات «الصباح»، من المنتظر أن يلازم متولي دكة الاحتياط، بالنظر إلى غيابه أكثر من شهر عن الملاعب، فيما سيشارك الورفلي أساسيا، بعدما لعب المباراة الأخيرة بملعب نكانا الزامبي، في كأس الكنفدرالية الإفريقية بأكملها.

وإلى جانب متولي والورفلي، ستكون أمام جمال سلامي خيارات متعددة في كل مراكز اللعب، إذ لا يعاني أي أحد بسبب الإصابات، بعودة كل اللاعبين للتداريب.

وبالإضافة إلى اللاعبين المذكورين، سيكون الوافدان الجديدان بدر بولهرود والمدافع البوركينابي سومايلا واتارا حاضرين، وسيلعب البوركينابي الديربي قبل سفره للالتحاق بمنتخب بلاده، بعد المباراة مباشرة.

ومن جانب الوداد، باتت أمام فوزي البنزرتي، خيارات متعددة أيضا، إذ من المنتظر أن يعتمد على تشكيلته الأساسية التي لعب بها في مباريات العصبة الأخيرة، بالاعتماد على أيوب الكعبي ومؤيد اللافي ومحمد أوناجم في الهجوم، علما أنه يتوفر أيضا على سايمون مسوفا وبديع أووك.

وفي الدفاع، سيكون على البنزرتي الاختيار بين الإيفواري الشيخ كومارا أو أشرف داري، الجاهزين للمباراة، بجانب أمين أبو الفتح، الذي حاز على لقب أفضل لاعب في المباراة الأخيرة في العصبة، بملعب حوريا كوناكري الغيني.

الفريقان يلعبان ورقة المال

سارع مسؤولو الفريقين البيضاويين إلى تحفيز لاعبيهما بمنح مغرية، قبل مباراة الديربي، بغية ضمان الفوز، بما أن الفريقين يتوفران على 19 نقطة، مع مباراة ناقصة للفريق الأحمر أمام نهضة بركان.

وخصص منخرطو الرجاء مبلغا ماليا لتحفيز اللاعبين، وتحقيق الفوز في الديربي، والانقضاض على الصدارة وحيدا. ولم يكشف المنخرطون عن المبلغ المالي الذي خصص لكل لاعب في حال الفوز، لكنهم شددوا على أنها قيمة مالية مرتفعة، مقارنة بمنح الفوز المخصصة في مباريات البطولة الأخرى.

من جانبهم، خصص مسؤولو الوداد 40 ألف درهم لكل لاعب، في حال الفوز في الديربي.

وتعتبر هذه المنحة الأكبر للاعبي الوداد، علما أنهم سينالون منحة مغرية أخرى بعد التأهل لربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا، بعد التعادل دون أهداف بملعب حوريا كوناكري الغيني، الثلاثاء الماضي.

ولعب الفريقان 128 ديربي، فاز الرجاء في 35 منه، فيما تفوق الوداد في 31، بينما انتهت 62 مبــاراة بالتعادل بين الفريقين.

المباراة “خارج التغطية”

يغيب الديربي البيضاوي عن القنوات العربية، لأول مرة منذ سنوات، بسبب عدم إيجاد حل توافقي مع أبوظبي الرياضية الإماراتية، و»بي إن سبور» القطرية، في بداية الموسم الرياضي الجاري.

وبعد نهاية عقد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون مع القناة القطرية، لم يتم التجديد بناء على رغبة الطرفين، فيما فشلت المفاوضات مع أبوظبي الرياضية، التي اقترحت بث بعض مباريات البطولة، وخاصة تلك المتعلقة بالرجاء والوداد، وأهمها الديربي.

وسيكون المتفرج المغربي على موعد مع قناة الرياضية، التي ستبدأ بثها للديربي قبل المواجهة بساعة، علما أن المباراة تنطلق في الخامسة عصرا، غدا (الأحد).

وحسب معلومات «الصباح»، فمن المحتمل أن تقوم أبوظبي الرياضية، بمحاولة أخيرة، اليوم (السبت)، لنيل حق بث الديربي، بعدما عرف الديربي العربي في منافسات كأس محمد السادس للأندية البطلة، والتي تنقل فعالياتها القناة الإماراتية، نجاحا باهرا، في نهاية 2019.

استنفار أمني رغم غياب الجمهور

رغم غياب الجمهور عن مباراة الديربي، سيكون الحضور الأمني كثيفا، لتأمين ملعب محمد الخامس واللاعبين ورقعة الميدان، إذ سيبلغ عدد رجال الشرطة والقوات المساعدة ألفا.

ومن المنتظر أن يتوافد رجال الأمن على ملعب محمد الخامس، في الساعات الأولى من صباح غد (الأحد)، لتفادي وصول بعض الجماهير لمحيط الملعب، بما أن المواجهة تجرى بأبواب مغلقة، بسبب التدابير المعمول بها لمنع تفشي فيروس كورونا.

وسيقتصر دور رجال الأمن على تأمين محيط الملعب ومنع الجماهير من الاقتراب منه، بالإضافة إلى ضمان الحضور داخل أرضية الملعب، بما تقتضيه الإجراءات القانونية، إضافة إلى الانتشار في عدد من الأحياء السكنية.

وسيعقد اجتماع تنظيمي لرجال الأمن، صباح غد (الأحد)، قبل المباراة، لوضع آخر اللمسات، علما أن اجتماعات سبقت يوم المباراة، حسمت فيها التعليمات المتعلقة بالجانب التنظيمي.

ويعتبر هذا الديربي الثاني تواليا، الذي سيشهد غياب الجمهور، بسبب تدابير كورونا، بعد الديربي السابق الذي انتهى دون أهداف، في الجولة 25 من بطولة الموسم الماضي، والذي لعب في 24 شتنبر الماضي.

البنزرتي: الوداد لا يهتم بالمنافسين

قال إن الأهم هو الفوز وحافظ على وتيرة التداريب

استهل لاعبو الوداد استعداداتهم للديربي، أول أمس (الخميس)، بحصة تدريبية، سبقتها توجيهات وتحفيزات من المدرب فوزي البنزرتي.

ورفض البنزرتي تغيير نمط التدريبات، لتفادي الضغط على لاعبيه، معتبرا أن المباراة مماثلة لباقي المباريات، وأن فريقه يبحث عن الفوز في كل المواجهات، المحلية والقارية.

وقال البنزرتي في تصريح صحافي إن الوداد لا يهتم بالمنافس، بقدر ما يركز على تحقيق الفوز، مبديا إعجابه بمستوى لاعبيه في المباريات الأخيرة، والذي ساهم في ضمانهم التأهل لربع نهاية عصبة الأبطال الإفريقية مبكرا، قبل نهاية دور المجموعات بمباراتين.

وحث البنزرتي، أول أمس (الخميس)، لاعبيه على الانقضاض على الصدارة، بالفوز في الديربي، في كلمة ألقاها قبل بداية الحصة التدريبية، وحضرها كل اللاعبين.

ويتسلح الوداد بمعنويات جيدة، إذ حقق انتصارات متتالية، أخيرا، في البطولة وعصبة الأبطال، فيما تعود آخر هزيمة له في البطولة، إلى دجنبر الماضي بملعب أولمبيك آسفي، بهدفين لواحد، لحساب الجولة الثـــالثة من البطولة.

الأندلسي: سلامي يقوم بعمل كبير

الرجاء يدعم المدرب قبل الديربي ويستنكر الإساءة إليه

اضطر مكتب الرجاء لإصدار بلاغ، أول أمس (الخميس)، قبل الديربي، لدعم مدربه جمال سلامي، الذي تذمر من لافتة رفعت قرب ملعب الوازيس، من قبل مجهولين، تتضمن ألفاظا مسيئة له.

وإلى جانب تلقيه دعما من قبل فئة عريضة من جمهور الفريق، استنكر مكتب النادي هذه «التصرفات غير الأخلاقية، والتي لا تمت لمبادئ الروح الرياضية بصلة».

وعبر رشيد الأندلسي، رئيس الرجاء، عن دعمه المطلق لمدرب الفريق الأول، منوها بالعمل الكبير والجاد الذي قام به، منذ توليه المهام على رأس الإدارة التقنية للفريق.

وعبر الرئيس عن رفضه «كل تصرف أو توجه غير مسؤول قد يمس أو يسيء لسمعة الأشخاص»، داعيا في الوقت نفسه «كل مكونات النادي إلى التآزر والوحدة من أجل المصلحة العليا للرجاء الرياضي».

واستغل سلامي فرحة لاعبيه بالفوز بملعب نكانا، ليطالبهم بالتركيز على مباراة الديربي، وحثهم على الاستعداد بالشكل المطلوب، بغية تحقيق الفوز على الوداد، وتصدر البطولة وحيدا.

واعتبر سلامي مباراة الديربي عادية، مبرزا أنه لن يحتاج لتحفيز لاعبيه، بما أن المباراة مهمة، جماهيريا وتنافسيا.

النتائج الأخيرة

شتنبر 2020

الوداد – الرجاء …………………………………………….. 0 – 0

دجنبر 2019

الرجاء – الوداد …………………………………………….. 1 – 0

أبريل 2019

الوداد – الرجاء ……………………………………………. 2 – 2

يناير 2019

الرجاء – الوداد ……………………………………………. 0 – 1

أبريل 2018

الرجاء – الوداد …………………………………………….. 1 – 1

فبراير 2018

الوداد – الرجاء …………………………………………….. 1 – 2

إعداد: العقيد درغام