لوبيات العقار تهزم الحكومة والولاة

شخصيات نافذة تحتل الملك البحري وقانون لتنظيمه

انهزمت حكومة سعد الدين العثماني، أمام لوبيات العقار، وشخصيات نافذة احتلت الملك العمومي، ضمنه البحري، على طول سواحل الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، رغم الوعود التي قطعها كل من عزيز رباح، وزير التجهيز السابق، وخلفه عبد القادر اعمارة، بأنهما في ولايتهما سيسترجعان ممتلكات الدولة، وهدم فيلات و»شاليهات» الشواطئ البحرية.

ولم يستطع أيضا الولاة هزم «الحيتان الكبيرة» التي احتلت الملك البحري، بطردهم منها، إذ اكتفوا بهدم مباني بعض الأندية الرياضية، وبعض المقاهي في بعض الشواطئ، كما حصل أخيرا في الرباط، ما أدى إلى احتجاج مالكيها الذين طالبوا بتطبيق القانون على الجميع.

وأقر اعمارة، باستيلاء أشخاص على الملك البحري العمومي، بأغلب شواطئ البلاد، قائلا في جلسة برلمانية سابقة «راهم شحال هادي هرفو عليها»، مشيرا إلى أن وزارته قامت بما يلزم للتصدي لهذا الأمر عبر إنجاز دراسة علمية في 2013، قصد إعداد قاعدة بيانات ترصد الملك العمومي البحري، والاحتلال المؤقت له، والترامي عليه، لكنها لم تتمكن من استرجاعه.

ولحفظ ماء الوجه، صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد، مساء أول أمس (الخميس) بالرباط، على مشروع قانون جديد لتنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي.

وعوض أن تسترجع الحكومة ممتلكات الدولة، وتنشر قائمة بها في كل المدن، وضعت قواعد خاصة ترتكز على الاحتلال الأمثل والعقلاني للأملاك العمومية، مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها، باحترام دفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، وتخصيص مقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يتطلب عملها أن تكون فوق الملك العمومي.

ولم تطلب وزارة الداخلية من الجماعات المحلية، جردا بعدد الممتلكات المحتلة بصفة مؤقتة، أو بصفة دائمة أو تلك التي ضمها الخواص إلى ممتلكاتهم، وتدر عليهم الملايير من الأرباح، وعوض ذلك، منحت الحكومة مدة 40 سنة لأصحاب المشاريع الاستثمارية لاستغلال ممتلكات الدولة، في حين تعتمد دول صاعدة اقتصادية مبدأ كراء الأرض أفضل من «احتلال مؤقت» يصبح احتلالا دائما.

وكرر الوزير اعمارة على مسامع المجلس الحكومي أسطوانة أن مقتضيات القانون الجديد سيتم بموجبها استرجاع الملك العمومي من محتليه، قبل أشهر قليلة على نهاية ولاية الحكومة.

أ. أ