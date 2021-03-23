استقالة جديدة تهز ألعاب طوكيو

هزت استقالة هيشوري ساساكي، المدير الفني لحفلي الافتتاح والختام، للألعاب الأولمبية بطوكيو، اليابان، أول أمس (الخميس)، بسبب تعليقات مهينة ضد ممثلة كوميدية، نسبت إليه.

ولم يجد ساساكي حلا سوى إعلان استقالته، بعدما رفض الرياضيون اليابانيون مقترحا له، يقضي بإظهار الممثلة ناومبي واتانابي، على شكل خنزير، في حفل الافتتاح، لتنضاف هذه الاستقالة إلى أخرى ليوشبرو موري رئيس اللجنة المنظمة، بسبب الإساءة للنساء في تصريحات صحافية.

ورغم تقديمه لاعتذار، أجبر ساساكي على تقديم استقالته، في بيان رسمي، معتبرا ما جاء على لسانه، “غير مقبول”. وطرحت استقالة ساساكي مشكلا للمنظمين، على بعد أشهر قليلة من افتتاح الألعاب، إذ سيكون عليهم إيجاد بديل له في أقرب وقت ممكن.

وقال ساساكي، “اقتراحي إهانة كبيرة لناومي واتانابي. أنا آسف على ذلك من صميم قلبي، وأعتذر بشدة لها، ولكل من أزعجه هذا الموضوع”.

من جهتها، عبرت واتانابي عن صدمتها من تصريحات ساساكي، واعتبرت الأمر “قلة احترام”، رافضة الحكم على الأشخاص اعتمادا على مظهرهم الخارجي.

ومباشرة بعد استقالة ساساكي، قالت اللجنة المنظمة إنها ستسعى لإيجاد بديل له في أقرب وقت، واعترفت بسوء تصريح المسؤول الياباني.

وتأتي هذه المستجدات، بعد إعلان الحكومة اليابانية، أنها وجدت اتفاقا مع اللجنة المنظمة للألعاب، بمنع حضور الجماهير، أو دخولها للبلاد أثناء المنافسات، بسبب تفشي فيروس كورونا.

العقيد درغام