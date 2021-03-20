بنشماش يحذر من الأردوغانية

دعا في نداء إلى توحيد صفوف “البام” لتعزيز قوى الحداثة وحماية الديمقراطية

شكل نداء حكيم بنشماش، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، أول خرجة سياسية، منذ محطة المؤتمر الوطني للحزب المنعقد بالجديدة، والذي حمل عبد اللطيف وهبي ورفاقه إلى قيادة الحزب.

ويبدو أن حمى الانتخابات المقبلة، والتخوف الكبير الذي أبداه عدد من الفرقاء من ولاية ثالثة للحزب الإسلامي، هما ما يفسران اللغة التي كتب بها النداء، الذي يدعو مناضلي «البام» إلى التحلي بفضيلة النقد الذاتي.

وأكد بنشماش أن السياق ملائم ومحفز لمباشرة حوار داخلي موسع ومثمر للمساهمة في التعبئة المطلوبة لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالقوة والتماسك المطلوبين، وإنضاج الشروط لعقد دورة ناجحة للمجلس الوطني، حتى يتسنى للحزب مباشرة مهامه التنظيمية والسياسية بالفعالية المطلوبة والحماسة المنتظرة.

إن الجميع معني بشكل مباشر وعلى كل المستويات بالتفاعلات الجارية، يقول بنشماش، داعيا إلى الوعي بضرورة المساهمة في تغليب موازين القوى لفائدة المشروع الديمقراطي الحداثي المنشود، حماية للديمقراطية من مخاطر بروز «أردوغانية مغربية»، يصعب استدراكها، والتي تهدد برهن عمل المؤسسات التمثيلية، وطنيا وترابيا، لولاية أخرى لإخوان «بيجيدي».

ويرى بنشماش أن أداء الحزب الأغلبي خلال ولايتيه المتتاليتين، لم يعرف سوى سياسات وقرارات أدت إلى بوار الأوهام التي سوقها سرابا للناخبين، منذ عشر سنوات، مؤكدا أن الآمال الكبيرة المعقودة على «البام»، تستوجب الانفتاح والتفاعل الإيجابي مع كل مبادرة جادة وصادقة من شأنها فتح أفق جديد، وتشكيل مناخ إيجابي قادر على احتضان كل طاقات وقدرات الحزب، باحتكام صارم لمنطق التدبير المؤسساتي الديمقراطي المنفتح والشفاف.

ولم يفوت بنشماش المناسبة لدعوة كافة الأطر والكفاءات إلى التعبئة الجماعية، وتوحيد الصفوف والجهود من أجل دعم وإسناد جهود الحزب، لتقوية حظوظه التنافسية، ليحتل مواقع متقدمة في الاستحقاقات السياسية والانتخابية.

إن مواجهة التحديات واسترجاع جاذبية الحزب، وتعزيز إشعاعه وحضوره، يقول بنشماش، تحتم التوجه الجماعي بكل تفان ونكران الذات، نحو المستقبل، وتأجيل كل الخلافات، مهما كانت طبيعتها، إلى حين توفير الشروط الملائمة والمناخ المناسب لمعالجتها ضمن القنوات المؤسساتية للحزب، وتدبيرها في سياقاتها الممكنة.

ودعا للمناسبة إلى تدشين مرحلة جديدة، يمتلك فيها الحزب شجاعة المبادرة ببلورة الأجوبة على الأسئلة التي ما فتئ الملك يوجهها للفاعلين السياسيين والحزبيين، باعتماد أيضا فضيلة ممارسة النقد الذاتي البناء، وعدم إلقاء اللائمة على طرف في الحزب دون غيره، لأنه، يقول بنشماش، «نقدر بأن المسؤوليات مشتركة في هذه المرحلة بالذات، من أجل البناء وتصحيح المسار بالاحتكام لقواعد العمل الديمقراطي والمنطق المؤسساتي في تدبير شؤون الحزب». وبرؤية تتجه إلى المستقبل، شدد بنشماش على أولوية الانكباب الجماعي والعاجل على بلورة وصياغة عرض سياسي، يجيب بالواقعية الممكنة، وبعيدا عن بيع الأوهام، عن تطلعات وانتظارات الشعب، بتنسيق وتوجيه الجهود نحو مساءلة تجربة ولايتين حكوميتين من تدبير الشأن العام، والوقوف بالتحليل والنقد عند أعطاب التدبير الحكومي وحصيلته الفاشلة والهزيلة بكل المقاييس.

برحو بوزياني