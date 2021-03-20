إخلاء “العرجة” مؤقت

الجزائر تنزل إلى شمال “الوادي غير المسمى” لتنفيذ قرار تحيط به هالة من الغموض

حجت عناصر جديدة من الجيش الجزائري، ضمنهم ضباط برتب عليا، ومسؤولو إدارات محلية وأطر بوزارة الداخلية، ومعهم ممثلو قنوات ومواقع رسمية، أمس (الأربعاء)، إلى مناطق متاخمة للجزء الشمالي لوادي العرجة (أو ما يطلق عليه الوادي غير المسمى) بقصر أولاد سليمان بواحدة فكيك، للإشراف على تنفيذ قرار الحكومة الجزائرية، القاضي بإخلاء المنطقة في أجل لا يتعدى اليوم (الخميس).

ومنذ أول أمس (الثلاثاء)، وصل مسؤولون جزائريون مرفوقين بفريق صحافي الذي استقى تصريحات من مزارعين مغاربة مازالوا بالمكان، كما نقل الإعلام الجزائري الرسمي تطورات الأحداث على منطقة في صفيح ساخن، إذ مازال عدد من السكان المحليين يطالبون بموقف واضح من الحكومة المغربية، كما طالبت أحزاب وهيآت المجتمع المدني بالحسم في حلول تضمن حقوق المرحلين، وأغلبهم من حاملي وثائق وملكيات تعود إلى عدة عقود، تثبت حقهم في هذه الأراضي الواقعة شمال وادي العرجة.

ولم تتأكد الأخبار الذي وردت من فكيك، قبل أيام، بأن المغرب عزز وجوده العسكري في المنطقة، تحسبا لأي طارئ، فيما عبأت السلطات الإدارية الجهوية والإقليمية جميع الإمكانيات وتراقب الوضع عن كثب.

وأعلنت عمالة فكيك، أول أمس (الثلاثاء) في بلاغ لها، أن قرار السلطات الجزائرية بمنع المزارعين المغاربة من ولوج منطقة العرجة بقصر أولاد سليمان «مؤقت وظرفي». وأشارت العمالة أنها عقدت لقاء بعدد من مستغلي الأراضي الفلاحية الموجودة بالمنطقة المسماة «العرجة» بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية «أولاد سليمان» ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي، خصص لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية الموجودة بالجزء الواقع شمال وادي «العرجة» على الحدود المغربية الجزائرية، إثر اتخاذ السلطات الجزائرية قرارا مؤقتا وظرفيا يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من اليوم (الخميس).

وأشار عامل الإقليم، في حديثه إلى أن اللقاء خصص لتدارس الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار السالف الذكر على مستغلي هذه الأراضي الفلاحية، مؤكدا على أن السلطة الإقليمية في تنسيق وتشاور مستمرين مع الهيآت التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية. وأضاف البلاغ أن سلطات فكيك «ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة».

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها السلطات الإقليمية والمحلية بإقليم فكيك مع ممثلي الجماعة السلالية «أولاد سليمان» ومستغلي الأراضي الفلاحية الموجودة بمنطقة «العرجة».

وتعيش منطقة العرجة، منذ أسبوع على وقع احتجاجات الفلاحين الذين تلقوا إخبارا بضرورة التراجع والتخلي عن أراضيهم الفلاحية، بداعي أنها تنتمي للتراب الجزائري.

يوسف الساكت