المولودية يعسكر بالرباط

منح برنار كازوني، مدرب مولودية وجدة، أربعة أيام راحة للاعبين، تنتهي غدا (الجمعة).

وسافر كازوني الى فرنسا مباشرة بعد المباراة، التي جمعت فريقه بالدفاع الجديدي، والتي انتهت بفوز مولودية وجدة بأربعة أهداف لصفر، ضمن الدورة التاسعة من البطولة الوطنية. ولن يخوض مولودية وجدة أي مواجهة رسمية إلى غاية رابع أبريل المقبل، إذ سيواجه يوسفية برشيد. وبرمج كازوني أول حصة إعدادية، بعد رجوعه من السفر صباح غد (الجمعة)، بملحق الملعب الشرفي، الذي انتهت به الأشغال، وأصبح مكسوا بعشب طبيعي، بعد إعادة تهيئته.

وعلمت « الصباح « أن التداريب ستقام بشكل عاد، في انتظار برمجة مباراة اعدادية نهاية الأسبوع الجاري، من أجل الحفاظ على تنافسية اللاعبين قبل التوجه إلى الرباط، لدخول معسكر لعشرة أيام.

عبدالرزاق بونشوشن (وجدة)