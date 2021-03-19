إدانة متهم حاول اغتصاب قاصر

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة ثلاثيني لارتكابه جناية محاولة هتك عرض قاصر بالعنف ،ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى.

وعن تفاصيل الواقعة، يستفاد من محضر البحث التمهيدي المنجز من قبل درك مركز ويسلان ضواحي مكناس، أن المسماة (ف.ع) التي لا يتجاوز عمرها 16 سنة، تقدمت بمعية والدها بشكاية تفيد أن المشتكى به اقترب منها وهي جالسة غير بعيد عن منزل أسرتها، وسألها عن شقيقها، فأجابته بعدم وجوده، وبعد ذلك أمسكها من ثيابها محاولا خلع سروالها، إلا أنها أطلقت العنان للصراخ، ما جعله يفر بسرعة إلى وجهة غير معلومة مخافة افتضاح أمره. مباشرة بعد ذلك توجهت إلى البيت وأخبرت والدتها بهذا الأمر، وأدلت بشهادة طبية مدة العجز بها 15 يوما. وبعد إيقاف المتهم البالغ من العمر 29 سنة، نفى المنسوب إليه، واعتبر الشكاية كيدية.

حميد بن التهامي (مكناس)