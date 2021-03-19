روجينا في “بنت السلطان”

طرحت الفنانة روجينا الإعلان التشويقي الأول لمسلسلها الجديد “بنت السلطان”، المقرر عرضه رمضان المقبل، والذي يعد أول بطولة مطلقة لها. ووجهت روجينا رسالة شكر لمن وصفتهم بـ”رفقاء رحلتها الفنية”، وتمنت من الله أن يوفقها في خطوتها الأولى.

وأرفقت روجينا الإعلان الذي نشرته عبر حسابها على “إنستغرام” بتعليق جاء فيه ” اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حلم انتظرته سنين شقيت وتعبت عشان أحققه ماكنش عندي غير الثقة في ربنا وموهبتي شكرا يا رب شكرا لكل اللي ساهم في وصولي لتحقيق حلمي من بداياتي إلى هذه اللحظة”.

نانسي تشوق لـ”أمي”

شوقت الفنانة نانسي عجرم جمهورها لأغنيتها الجديدة المرتقب طرحها لمناسبة عيد الأم. ونشرت نانسي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو وعلقت عليه “أمي .. قريب”، وهو العمل الذي صورته تحت إشراف المخرج سمير سرياني.

وتحدثت نانسي في الفيديو عن علاقتها بوالدتها وقالت “عندما شاهدتني والدتي لأول مرة أغني في حفل أحست أن الدنيا لم تعد تتسع لها وحتى عيناها كانتا تتكلمان».

وعن الموقف الذي ترى فيه أن والدتها فخورة بها أضافت نانسي: “عندما أكون على المسرح وتحضر أمي بشكل مباشر وتشاهد تفاعل الجمهور ومحبته لي أكيد تحس بنفسها أنها فخورة بي”.