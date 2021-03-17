تتويج أنطولوجيا الروايس بفرنسا

حازت أنطولوجيا “الروايس”، أخيرا، بمتحف الملتقيات بليون، على جائزة “كو دكور دو موند” لأكاديمية شارل كروس، التي تكافئ كل سنة المشاريع، التي تحتفي بالتنوع الموسيقي العالمي.

وأنجزت “أنطولوجيا الروايس-سفر في عالم الشعراء المغنين الأمازيغ المتجولين” من قبل إبراهيم المزند، المدير المؤسس لـ “فيزا فور ميوزيك” والمدير الفني لمهرجان تيميتار لموسيقى العالم، لفائدة شركة الهندسة الثقافية “أنيا” وجمعية “أطلس أزوان”، اللتين تقفان وراء هذه الأنثروبولوجيا.

وتكافئ هذه الجائزة سنتين من العمل بين البحوث الأكاديمية وتسجيلات الفنانين. حيث تمثل اعترافا حقيقيا بفن “الروايس” وقدرته، خارج الحدود المغربية، على ملامسة ونقل المشاعر والرسائل.

وفي مارس 2017، توجت الأكاديمية مختارات “شيخات وشيوخ العيطة” ضمن الفئة نفسها. وقد مكن هذا الاعتراف فناني العيطة من اكتساب صيت وشهرة أكبر.

ع . م