الزمامرة يغرق

تحسن أداء الفريق لم يمنع عنه الهزيمة الرابعة أمام آسفي

تلقى نهضة الزمامرة الهزيمة الرابعة على التوالي، على يد ضيفه أولمبيك آسفي، في المباراة التي جمعت بينهما، أول أمس (السبت)، بملعب العبدي بالجديدة، ضمن الجولة التاسعة من البطولة، وانتهت لفائدة أولمبيك آسفي بنتيجة هدفين لهدف واحد.

وسجل هدفي أولمبيك آسفي كريم البوناكات في الدقيقة 18، وأيوب الكعداوي في الدقيقة 25 عن طريق ضربة جزاء، فيما سجل الهدف الوحيد لنهضة الزمامرة المهاجم جواد غبرة، والذي فشل في تعديل النتيجة، بعدما ضيع ضربة جزاء ثانية في الدقيقة 67.

وتميزت الجولة الأولى بسيطرة شبه مطلقة لأولمبيك آسفي، الذي عرف كيف يكسب نقاط المباراة، وتمكن من تسجيل هدفين، وكان بإمكانه تعزيز النتيجة، لو استغل الفرص التي أتيحت له.

وخلال الجولة الثانية حاول نهضة الزمامرة، الذي ظهر عليه تحسن ملحوظ، مقارنة بالمباريات الثلاث الماضية، الرجوع في النتيجة، وهو ما تمكن منه بعدما قلص الفارق، بعد نهج أولمبيك آسفي خطة مغايرة عن الجولة الأولى، بالاعتماد على المرتدات الهجومية بين الفينة والأخرى، أمام اندفاع شبه كلي لنهضة الزمامرة في محاولة منه لتعديل الكفة.

وعرفت المباراة التي أدارها الحكم جمال بلبصري إشهار ثمانية إنذارات، ستة منها في حق لاعبي أولمبيك آسفي، واثنان في حق لاعبي نهضة الزمامرة.

وبهذه النتيجة بات نهضة الزمامرة يتذيل سبورة الترتيب بـ6 نقاط، جمعها من فوزين، فيما خسر سبع مباريات، أربع منها متتالية، في حين رفع أولمبيك آسفي رصيده إلى 14 نقطة، محتلا المركز الثالث على بعد 5 نقاط عن المتصدر.

أحمد سكاب (الجديدة)

تصريحات

العلوي: قدمنا مباراة جيدة

قال محمد العلوي الإسماعيلي، المدرب العائد إلى نهضة الزمامرة، إن فريقه قدم مباراة جيدة، مضيفا “ّللأسف تلقينا هدفين مع بداية الجولة الأولى، ورغم ذلك كان بالإمكان العودة في النتيجة خلال الجولة الثانية، حيث سجلنا الهدف الأول وضيعنا ضربة جزاء.على العموم قدمنا مباراة جيدة، غير أنه كانت تنقصنا الفعالية، نظرا لضياع الفرص، التي أثرت بشكل كبير على نتيجة المباراة”.

وتابع العلوي” سنعمل جاهدين كي نحسن أسلوب اللعب، والعودة بالفريق إلى مستواه المعهود، والخروج من أزمة النتائج. أحيي لاعبي الفريق على الروح التي أبانوا عنها خلال هذه المباراة، والتي افتقدناها لمدة طويلة”.

وأكد العلوي”يلزم على مكونات النادي جميعا العمل بجهد.هناك مجهودات في هذا الباب من أجل إعادة الفريق إلى سكته الحقيقية”.

الكرمة: واجهنا منافسا عنيدا

قال أمين الكرمة، المدرب المؤقت لأولمبيك آسفي، “إن المباراة كانت صعبة، بحكم أن المنافس يعاني أزمة نتائج، وكان خصما عنيدا، وفي المستوى”.

وأضاف الكرمة “حاولنا التعويض من خلال هذه المباراة، وهو ما تحقق بفعل جهود اللاعبين، وتمكنا من التسجيل في مناسبتين خلال الجولة الأولى، وكان بالإمكان إضافة أهداف أخرى، غير أن الأهم تحقق بتسجيل نتيجة الفوز خارج الميدان”.

وختم الكرمة تصريحه”نهدي هذا الفوز لجمهور أولمبيك آسفي، وكذا لجميع مكونات النادي”.