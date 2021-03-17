لمنور تطلق “يديرها الحب”

أطلقت الفنانة أسماء المنور، أخيرا، أغنيتها الجديدة التي اختارت لها عنوان “يديرها الحب”، واستلهمت فيها التراث الشعبي المغربي.

ووظفت لمنور في أغنيتها الجديدة المقطع الشعبي الشهير “راه ديتو” التي أدته العديد من الأصوات الغنائية، قبل أن تستعيده الفنانة المغربية مجددا وبلمسة تجديد.

ولم يقتصر اشتغال لمنور على استلهام المقطع الغنائي، نسجت على منواله كلمات جديدة تكلف بتأليفها محمد المغربي، فيما لحن الأغنية بصيغتها الجديدة المهدي مزين، أما التوزيع الموسيقي فأنجزه طارق حجيلي ومادارا، فيما أخرج محمد علي العويني الفيديو الكليب.

وجسدت لمنور في الكليب دور مصممة أزياء، وعلقت على هذا الاختيار في تدوينة قالت فيها إنها اختارت لعب دور مصممة أزياء مغربية متمكنة ومواكبة لآخر صيحات الموضة، ومتشبثة بتراثها الغني وهويتها المغربية الضاربة في جذور التاريخ.

وأضافت لمنور معلقة على الفيديو كليب “اختيارنا لشخصية المصممة في الكليب هو تكريم واعتراف بما تلعبه المرأة المغربية من دور ريادي للحفاظ على هويتها، ومواكبتها للعصر، فالمصممة المغربية كما الحرفية والصانعة لها دور أساسي في تقديم القفطان، والجلابة، والتكشيطة، والسلهام أزياء عالمية مغرية لكل مشاهير ونساء العالم”.

ع. م